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Граждане смогут получать счет на оплату ЖКУ через портал госуслуг

Граждане смогут получать счет на оплату ЖКУ через портал госуслуг

00:46  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило утвердить перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Документом предусматривается появление на «Госуслугах» перечня услуг в сфере ЖКХ, в том числе по получению счета на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с информацией о задолженности по оплате.

Оплатить счет можно будет в том числе с применением сервиса платежной системы Центробанка «Система быстрых платежей».

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На портале также будут доступны услуги по информированию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере ЖКХ и по внесению показаний индивидуальных приборов учета для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставлению возможности подачи заявки на получение услуги по подключению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и заключению договоров водоснабжения, теплоснабжения, договоров электроснабжения, газоснабжения.

Реализация в качестве пилотного проекта получения счета на внесение платы за ЖКУ планируется на декабрь, срок планируемой реализации проекта в промышленной эксплуатации — на сентябрь 2022 года. Реализация пилотного проекта услуги по получению информации о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере ЖКХ планируется в сентябре следующего года, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации — спустя три месяца.

Получение собственником помещения информации о региональных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в качестве пилотного проекта намечено на следующий июнь, а в качестве проекта в промышленной эксплуатации — на декабрь 2022 года. Внесение показаний индивидуальных приборов учета потребляемых ресурсов для расчета размера платы за коммунальные услуги планируется в декабре 2021 года и июне 2022 года соответственно, получение информации о потраченных управляющим за прошлый год средствах на управление многоквартирного дома — в январе и июне 2022 года.

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Ранее президент Владимир Путин поручил правительству расширить функционал и усовершенствовать работу ГИС ЖКХ. Сейчас с помощью этой системы можно узнать о сроках проведения капитального ремонта в доме, внести показания счётчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу. 



#жкх #госуслуги


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По материалам: pnp.ru

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