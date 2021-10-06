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Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook

На популярном хакерском форуме выложили для продажи данные более 1,5 млрд пользователей Facebook. По оценкам экспертов, это самое большое количество утекшей конфиденциальной информации за всю историю существования этой соцсети, пишет портал PrivacyAffairs.

В открытом доступе оказались имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя. Все это было получено злоумышленниками посредством скрейпинга с интернет-ресурсов.

По информации СМИ, выложенные на форуме файлы свежие — от 2021 года. Один из потенциальных покупателей утверждает, что ему предложили купить данные 1 млн учетных записей за $5000.

В понедельник в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру не могли воспользоваться сервисами корпорации несколько часов.

Ранее Ruposters писал, что американский эксперт призвал остановить разрушительное влияние соцсетей на молодежь.

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По материалам: uposters.ru

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