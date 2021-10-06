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Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с данными пассажиров

Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с данными пассажиров
Информация о пассажирах не должна утекать за рубеж

00:00  Автор: Никита Вятчанин , Дмитрий Литвинов



В новом законе о такси для иностранных компаний-агрегаторов должен быть предусмотрен алгоритм «полного раскрытия всех механизмов работы с персональными данными россиян». Об этом «Парламентской газете» сказала первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. В Совфеде 6 октября планируют обсудить законопроект о такси, который уже представлен Правительством для общественного обсуждения.

Водители попадут в онлайн

По словам Ирины Рукавишниковой, документ решает целый ряд важных задач. В частности, он стандартизирует подходы к обмену данными между агрегаторами такси и региональными министерствами транспорта. «Это позволит создать прозрачные и идентичные во всех регионах правила работы на рынке», — считает сенатор.

Ирина Рукавишникова сообщила, что, если этот закон будет принят, то после «будут созданы региональные реестры и базы данных, которые сделают отрасль гораздо более прозрачной для всех, кто связан с перевозками в такси, включая пассажиров». При этом, уверена член Совфеда, нужно предусмотреть возможность онлайн-проверки информации о водителях, например, действительность водительского удостоверения.

Отдельная сфера, которая, согласно законопроекту, должна получить регулирование — это деятельность иностранных агрегаторов. Законопроект предлагает Правительству РФ установить новые правила.

«Принципиальным вопросом здесь является безопасность наших граждан, а также неукоснительное соблюдение требований работы с персональными данными пассажиров и других участников рынка. Вся информация должна храниться и обрабатываться в России, любые утечки или использование серверов за рубежом необходимо исключить», — отметила сенатор.

При этом, добавила Рукавишникова, для иностранных компаний-агрегаторов должен быть предусмотрен «алгоритм полного раскрытия всех механизмов работы с персональными данными россиян».

Кто в ответе?

Сейчас за причинённый вред жизни, здоровью или имуществу пассажира отвечает перевозчик, то есть таксопарк, а агрегатор оказывает лишь «информационные услуги» по поиску и передаче заказа. Проектом нового закона предлагается установить солидарную ответственность служб заказа и водителей.


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В регионах хотят ввести реестры перевозчиков и самих автомобилей такси. В последний занесут все сведения о машинах, которые перевозчик вправе использовать. А заявку на включение и исключение сведений о транспортном средстве из реестра легковых такси автовладелец сможет подать самостоятельно, в уведомительном порядке. Власти субъектов установят обязательные требования как к перевозчикам, так и к машинам и их водителям.

Законопроект отрегулирует вопрос выдачи и аннулирования разрешения на перевозки такси, в том числе для самозанятых. Службы заказа будут обязаны обеспечивать самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового и послерейсового медосмотра, технического осмотра автомобиля. Кроме того, проект документа упраздняет выдачу разрешений на перевозку как отдельного документа и заменяет их на запись в соответствующем реестре.

В Совфеде надеются на принятие новой версии, отмечая, что в настоящее время «отсутствуют чётко установленные нормы и требования к обеспечению безопасности пассажиров и качеству обслуживания в такси». Об этом «Парламентской газете» сказал зампредседателя Комитета палаты регионов по экономической политике палаты регионов Валерий Васильев. По его мнению, введение чётких правил стимулирует конкуренцию на рынке перевозок, в результате чего на нём могут появиться новые игроки, а стоимость услуг для пассажира может уменьшиться.



#такси


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По материалам: pnp.ru

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