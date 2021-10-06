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Инсайдер рассказал, как отец Бритни Спирс пытался сделать из нее "хорошую христианку"

Инсайдер рассказал, как отец Бритни Спирс пытался сделать из нее "хорошую христианку"

После официального отстранения 69-летнего отца 39-летней Бритни Спирс с должности хранителя ее имущества и финансов в прессе чуть ли не каждый день появляются новые подробности отношений в семье звезды. Накануне сама Бритни намекнула, что младшая сестра Джейми Линн не поддерживала ее в битве за свободу от опеки отца, а теперь инсайдер сообщил, что в первые годы опекунства над дочерью Джейми Спирс отчаянно пытался помочь ей справиться с психологическими проблемами с помощью религии.


Джейми и Бритни Спирс

В беседе с изданием TMZ инсайдер рассказал, что Джейми Спирс обратился к Богу в 2008 году, после нервного срыва Бритни, из-за которого он и стал ее официальным опекуном. В тот период отец звезды сблизился с убежденной христианкой и бизнес-менеджером Лу Тейлор. Именно Лу привлекла к делам Робина Гринхилла, который не только занимался рабочими вопросами Бритни Спирс, но и в целом контролировал ее жизнь.

В первый год опекунства эти трое буквально повсюду ходили с Библией в руках, проповедуя слово Божье,— рассказал источник.


Бритни Спирс

Инсайдер также рассказал, что Бритни тогда разрешалось читать исключительно религиозную литературу. Кроме того, Джейми, Лу и Робин были нетерпимы к тем, кого не причисляли к "хорошим христианам". Ранее мама Бритни Спирс Линн уже отмечала в одной из своих книг, что они с Джейми действительно были увлечены религией.

Мы чувствовали, что Бог велел нам ждать, соблюдать пост и молиться,— писала Линн.

Основательница компании Tri Star Entertainment Лу Тейлор, которая получала 5 процентов доходов Бритни, также отмечала в своем интервью 2008 года, что Джейми и Линн каждый день просили Бога "дать им силы". Религия в этой семье занимала центральное место до 2009 года, когда Бритни отправилась в концертный тур Circus Tour, который оказался очень прибыльным. Тогда во главу всего встали финансовые вопросы.


Напомним, что недавно Бритни Спирс через суд добилась того, что ее отец Джейми больше не будет распоряжаться ее финансами. Представители отца звезды уже заявили, что планируют опротестовать это решение. В ноябре же состоится очередное заседание суда, на котором будет решаться вопрос о полном отстранении Джейми с должности опекуна дочери. Фактически же Джейми уже два года не исполняет свои обязанности: из-за проблем со здоровьем он передал эти полномочия своей личной помощнице Джоди Монтгомери.



Яна Марковская
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По материалам: spletnik.ru

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