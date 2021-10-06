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Испания выдала России бизнесмена, укравшего 400 млн на Олимпиаде в Сочи

Испания выдала России бизнесмена, укравшего 400 млн на Олимпиаде в Сочи

Беглый бизнесмен Иван Вандышев, обвиняемый в крупном мошенничестве при реализации госконтракта, экстрадирован в Россию из Испании, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола, МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере", — приводит слова Волк пресс-служба МВД.

В 2013 году компания, которой руководил обвиняемый, заключила государственный контракт на строительство очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках реализации целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта". Заказчик перевел подрядной организации аванс в размере 1,2 млрд рублей.

Следствие установило, что Вандышев вносил в документы недостоверную информацию о стоимости оборудования и благодаря этому присвоил средства в размере 400 млн рублей. Уголовное дело против него было возбуждено в 2017 году. После этого предприниматель, укрываясь от правосудия, покинул пределы страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В феврале 2020 года его задержали правоохранительные органы Испании.




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По материалам: uposters.ru

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