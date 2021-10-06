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Кейт Миддлтон посетила Университетский колледж Лондона

Кейт Миддлтон посетила Университетский колледж Лондона

Сегодня 39-летняя Кейт Миддлтон посетила Университетский колледж Лондона, чтобы поговорить с ведущими экспертами об их новом исследовании "Дети 2000-х". На публике герцогиня Кембриджская появилась в черно-белом платье в клетку Zara и серых туфлях на высоком каблуке Hugo Boss.




Кейт Миддлтон и Паско Фирон

Новое исследование будет посвящено целостному развитию детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет. Отмечается, что оно даст представление о наиболее важных аспектах раннего детства, а также о факторах, которые поддерживают или препятствуют положительным результатам на протяжении всей жизни.

Герцогиня, которая сама является матерью троих детей, отметила большую важность этого исследования.

Наше раннее детство формирует нашу взрослую жизнь. Знание о том, что оказывает наибольшее влияние в это важное время, имеет основополагающее значение для понимания того, что мы как общество можем сделать для улучшения нашего будущего здоровья и счастья. Я приверженец поддержки более глубоких исследований в этой жизненно важной области и рада встретиться со всеми, кто отвечает за исследование на этом раннем этапе,

— отметила она.


За последние десять лет Кейт потратила много времени на изучение того, что причины таких проблем, как зависимости, распад семьи, плохое психическое здоровье, бездомность, могут уходить корнями в самые ранние годы жизни.Благодаря своей работе с благотворительной организацией The Royal Foundation она стремится подчеркнуть, что то, что мы переживаем в раннем детстве, влияет на развитие нашего мозга, и именно поэтому позитивные отношения, окружающая среда и получаемый опыт в этот период так важны.


Кейт Миддлтон, Паско Фирон и Алисса Гудман
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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