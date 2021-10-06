Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня очень важный и благоприятный день. Причиной тому служит избавление Плутона от ретроградного движения. Астрологи рассказали, представителей каких Знаков Зодиака затронут положительные перемены.

Многие из нас 6 октября смогут стать счастливее. Чтобы ускорить данный процесс, попробуйте воспользоваться семью советами, меняющими жизнь. Возьмите их на вооружение не только на сегодня, но и на ближайшие несколько недель, так как Плутон будет двигаться в правильном направлении очень долго.

Финансы и работа в октябре

Из-за изменений в энергетике самой дальней планеты многие из нас почувствуют прилив сил, мотивации. У людей, которые не совсем уверены в себе, появится воля к победе, желание стать лучше и богаче.

Октябрь — идеальное время для активизации всех своих внутренних ресурсов. В особенности это касается таких Знаков Зодиака, как Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Именно для этих людей данная планета является покровителем, ретроградность которого отрицательно сказывалась на мотивации и желании трудиться в целом.

Если в бизнесе или на работе приходилось с кем-то воевать, то с 6 октября начнется период нейтрализации конфликтов. Они начнут сходить на нет, причем для этого нам с вами не потребуется делать ровным счетом ничего. Нужно просто подождать.

Любовь и отношения в октябре

Положительные изменения коснутся абсолютно всех, но в большей степени это будет актуально для людей таких Знаков, как Телец, Весы и Водолей. Плутон обострит коммуникативные навыки и поможет легче находить общий язык с кем угодно.

Эта планета поможет всем нам бороться со стереотипным мышлением, закрытостью, тягой к уединению. Октябрь — время, когда у многих появится возможность встретить любовь всей своей жизни либо хорошего друга. Плутон поможет преодолеть трудности, которые сам и вызвал. Не бойтесь просить прощения за поступки, о которых вы сожалеете. Высока вероятность того, что близкий человек или товарищ поймет вас.

Настроение и здоровье после 6 октября

Плутон поднимает настроение, но не напрямую. Он делает это косвенно, ведь все то хорошее, что будет происходить с нами в октябре и в последующие месяцы, воодушевит нас, поможет избавиться от страхов и комплексов. Наиболее заметным это станет для Близнецов, Раков, Дев и Рыб.

Что касается здоровья, то у многих из нас из-за прекращения ретроградности Плутона появится желание выработать новую привычку, связанную с физической активностью. Кто-то захочет записаться в спортзал, кто-то начнет бегать, а у других людей появится желание, купить абонемент в бассейн. Само собой, на здоровье это скажется позитивно. Главное — не завышать своих ожиданий.