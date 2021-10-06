Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года

Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года

Сегодня очень важный и благоприятный день. Причиной тому служит избавление Плутона от ретроградного движения. Астрологи рассказали, представителей каких Знаков Зодиака затронут положительные перемены.


Многие из нас 6 октября смогут стать счастливее. Чтобы ускорить данный процесс, попробуйте воспользоваться семью советами, меняющими жизнь. Возьмите их на вооружение не только на сегодня, но и на ближайшие несколько недель, так как Плутон будет двигаться в правильном направлении очень долго.

Финансы и работа в октябре

Из-за изменений в энергетике самой дальней планеты многие из нас почувствуют прилив сил, мотивации. У людей, которые не совсем уверены в себе, появится воля к победе, желание стать лучше и богаче.

Октябрь — идеальное время для активизации всех своих внутренних ресурсов. В особенности это касается таких Знаков Зодиака, как Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Именно для этих людей данная планета является покровителем, ретроградность которого отрицательно сказывалась на мотивации и желании трудиться в целом.

Если в бизнесе или на работе приходилось с кем-то воевать, то с 6 октября начнется период нейтрализации конфликтов. Они начнут сходить на нет, причем для этого нам с вами не потребуется делать ровным счетом ничего. Нужно просто подождать.


Любовь и отношения в октябре

Положительные изменения коснутся абсолютно всех, но в большей степени это будет актуально для людей таких Знаков, как Телец, Весы и Водолей. Плутон обострит коммуникативные навыки и поможет легче находить общий язык с кем угодно.

Эта планета поможет всем нам бороться со стереотипным мышлением, закрытостью, тягой к уединению. Октябрь — время, когда у многих появится возможность встретить любовь всей своей жизни либо хорошего друга. Плутон поможет преодолеть трудности, которые сам и вызвал. Не бойтесь просить прощения за поступки, о которых вы сожалеете. Высока вероятность того, что близкий человек или товарищ поймет вас.

Настроение и здоровье после 6 октября

Плутон поднимает настроение, но не напрямую. Он делает это косвенно, ведь все то хорошее, что будет происходить с нами в октябре и в последующие месяцы, воодушевит нас, поможет избавиться от страхов и комплексов. Наиболее заметным это станет для Близнецов, Раков, Дев и Рыб.

Что касается здоровья, то у многих из нас из-за прекращения ретроградности Плутона появится желание выработать новую привычку, связанную с физической активностью. Кто-то захочет записаться в спортзал, кто-то начнет бегать, а у других людей появится желание, купить абонемент в бассейн. Само собой, на здоровье это скажется позитивно. Главное — не завышать своих ожиданий.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы": Лоза раскритиковал космический полет Пересильд
"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в
Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей
Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей
Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье
Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье
В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров
В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров
Ученые ЮУрГГПУ получили премию Правительства России в области образования
Ученые ЮУрГГПУ получили премию Правительства России в области
В московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров – Сергей Собянин
В московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров
Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и
Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани
Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в
В парках «Россия – Моя история» открылась выставка «Роль учителя в истории России»
В парках «Россия – Моя история» открылась выставка «Роль учителя в
Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма
Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма
Стала известна дата выхода продолжения сериала "Секс в большом городе"
Стала известна дата выхода продолжения сериала "Секс в большом

Топ на сегодня

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами,
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в топ Netflix и покорил весь мир
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах

Еще по теме

Октябрь — месяц удачи: что принесет Знакам Зодиака конец ретроградности 4 планет
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью
Начало ретроградного Плутона 27 апреля: время перемен для всего человечества
Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2021 года