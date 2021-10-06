Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное открытие ведущего государственного конкурса управленцев в системе школьного образования «Директор года России», организованного Министерством просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

В своём видеоприветствии участникам конкурса Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что быть директором школы – это не только большая честь, но и огромная ответственность, так как от этого зависит успех всего коллектива, становление и развитие подрастающего поколения.

«Процесс обучения и воспитания требуют с одной стороны максимальной деликатности и чуткости, с другой – твёрдости и принципиальности. Руководитель образовательной организации в идеале должен быть и творцом, и администратором, и юристом, и хозяйственником, при этом уметь выстраивать отношения с детьми и их родителями, с руководством и подчинёнными, с партнёрами по разным проектам и коллегами по цеху. Играть все эти роли одинаково успешно крайне сложно – для этого требуется не только знания, опыт, но и огромный талант и педагога, и управленца», – отметил Сергей Кравцов.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в отборочном этапе конкурса приняли участие более 700 человек, а в финал вышло 30 директоров со всей страны.

«Каждый из директоров школы не только педагог, но ещё и управленец, организатор. Это человек, который на свои плечи взвалил очень много обязанностей. И вам за это отдельное большое человеческое спасибо», – сказал он.

С Днем учителя и стартом конкурса собравшихся также поздравил Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«В Подмосковье система образования занимает особое место. Это одно из тех преимуществ, которые позволяют нашему региону расти, а детям – получать то, к чему они стремятся, реализовывать себя. Очень приятно, что в Московской области традиционно очень сильная система образования. Хочу поздравить наших учителей, пожелать им успехов, чтобы вы гордились своими учениками, а они оправдывали самые смелые надежды и не забывали, у кого учились», – сказал он.

В рамках мероприятия были награждены лучшие педагоги Московской области.

Конкурсные испытания проходят с 6 по 8 октября. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования».