Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье

Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное открытие ведущего государственного конкурса управленцев в системе школьного образования «Директор года России», организованного Министерством просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

В своём видеоприветствии участникам конкурса Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что быть директором школы – это не только большая честь, но и огромная ответственность, так как от этого зависит успех всего коллектива, становление и развитие подрастающего поколения.

«Процесс обучения и воспитания требуют с одной стороны максимальной деликатности и чуткости, с другой – твёрдости и принципиальности. Руководитель образовательной организации в идеале должен быть и творцом, и администратором, и юристом, и хозяйственником, при этом уметь выстраивать отношения с детьми и их родителями, с руководством и подчинёнными, с партнёрами по разным проектам и коллегами по цеху. Играть все эти роли одинаково успешно крайне сложно – для этого требуется не только знания, опыт, но и огромный талант и педагога, и управленца», – отметил Сергей Кравцов.

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в отборочном этапе конкурса приняли участие более 700 человек, а в финал вышло 30 директоров со всей страны.

«Каждый из директоров школы не только педагог, но ещё и управленец, организатор. Это человек, который на свои плечи взвалил очень много обязанностей. И вам за это отдельное большое человеческое спасибо», – сказал он.

С Днем учителя и стартом конкурса собравшихся также поздравил Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«В Подмосковье система образования занимает особое место. Это одно из тех преимуществ, которые позволяют нашему региону расти, а детям – получать то, к чему они стремятся, реализовывать себя. Очень приятно, что в Московской области традиционно очень сильная система образования. Хочу поздравить наших учителей, пожелать им успехов, чтобы вы гордились своими учениками, а они оправдывали самые смелые надежды и не забывали, у кого учились», – сказал он.

В рамках мероприятия были награждены лучшие педагоги Московской области.

Конкурсные испытания проходят с 6 по 8 октября. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы": Лоза раскритиковал космический полет Пересильд
"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в октябре 2021 года
Конец ретроградности Плутона: кого затронут счастливые перемены в
Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей
Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей
Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье
Конкурс «Директор года России» стартовал в Подмосковье
В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров
В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров
Ученые ЮУрГГПУ получили премию Правительства России в области образования
Ученые ЮУрГГПУ получили премию Правительства России в области
В московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров – Сергей Собянин
В московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров
Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже
Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и
Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани
Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в
В парках «Россия – Моя история» открылась выставка «Роль учителя в истории России»
В парках «Россия – Моя история» открылась выставка «Роль учителя в
Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма
Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма
Стала известна дата выхода продолжения сериала "Секс в большом городе"
Стала известна дата выхода продолжения сериала "Секс в большом

Топ на сегодня

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами,
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в топ Netflix и покорил весь мир
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах

Еще по теме

Минпросвещения России запустило самый масштабный управленческий конкурс в системе образования – «Директор года России»
Министр просвещения обсудил с детскими омбудсменами вопросы образования
Результаты ЕГЭ не ухудшились – Кравцов
Награждены победители Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации»