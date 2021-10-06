Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о своей роли принцессы Дианы в фильме "Спенсер"

Вадим Карасев

В прошлом месяце состоялась мировая премьера фильма "Спенсер", в котором Кристен Стюарт исполнила роль принцессы Дианы, — ленту представили на Венецианском кинофестивале. Сейчас к актрисе приковано повышенное внимание — некоторые ее игру уже оценили, другие (как, например, российские зрители) еще ждут выхода картины в прокат.

Издание Entertainment Weekly выбрало Стюарт героиней свежего номера — актриса появилась на его обложке, снялась в фотосессии и дала интервью, в котором рассказала о съемках в фильме.





Она призналась, что согласилась принять участие в фильме еще до того, как прочитала сценарий.

Я подумала: "Ты же не откажешься от этого, иначе кем ты будешь в таком случае?". Я точно почувствовала бы себя трусихой. Особенно учитывая то, что я сама была белой вороной. Я не из Великобритании, у меня нет никаких связей с королевской семьей. Так что я была как чистый лист, а затем смогла прочувствовать принцессу Диану так, что вела себя инстинктивно,

— сказала Стюарт.

В фильме описываются события, развернувшиеся на рождественские каникулы в 1991 году. Тогда королевская семья отмечала праздники в своей резиденции в Сандрингеме, и принцесса Диана приняла решение о разводе с принцем Чарльзом.

Готовясь к фильму, актриса работала с тренером по диалектам, чтобы добиться британского произношения и интонаций в голосе, как у принцессы Дианы. И, говорят, что с этим она справилась прекрасно. А вот для внешнего сходства пришлось прибегнуть к некоторым хитростям — Кристен призналась, что в фильме она носит парик. Если бы не он, съемки сильно затянулись бы.





Кристен Стюарт в фильме "Спенсер"

Стюарт признается, что испытывала особенные эмоции во время съемок фильма.

Было что-то особенное в том, что я была так поглощена ею в течение этих шести месяцев. Я ощущала какую-то стихийную энергию. И если людям есть что сказать по поводу того, что это было не идеальное перевоплощение, я не против,

— отметила звезда.





Актриса добавила, что нормально относится к критической реакции на фильм, и призналась, что теперь она будет по-другому подходить к выбору проектов.

Хотя не похоже, что я из тех, кто хочет быть очень знаменитой, я все равно хочу, чтобы этот разговор был открытым. Раньше я намеренно не обращала внимания на ценность проектов. Я думала: "Я сделаю все что угодно!". И, честно говоря, хорошо, что это в прошлом. Думаю, что теперь я буду осторожнее. Я думаю, что у меня есть чутье на то, что будет продуктивным лично для меня как опыт, и не обязательно, что это будет популярно в мире,

— заключила она.





Мариана Панкина