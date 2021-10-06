Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с финалистами конкурса «Директор года России – 2021»

Встреча лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021», так называемой «пятнашки», с финалистами Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021» состоялась в Доме правительства Московской области. Для первых конкурсные испытания уже завершились, для вторых они только начинаются, информирует Минпросвещения России.

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева обратилась к лучшим руководителям образовательных организаций со всей страны.

«Вы – тот человек, от которого зависит атмосфера в школе, вы – тот человек, от которого зависит, как будут вести себя учителя, а значит, и то, как будут чувствовать себя наши дети. И мы рады, что нам удалось встретить тех директоров, которые создают атмосферу в школе для развития нас как педагогов, для развития детей, формируют среду, где есть возможность чувствовать себя комфортно и счастливо. Поэтому мы как люди, которые прошли финальную черту конкурса, желаем вам сил, удачи! Чтобы все те испытания, которые вам предстоят, принесли новые возможности, новые открытия, новых друзей, новые эмоции! Желаю вам удачи!» – сказала Екатерина Костылева.

Другие призёры присоединились к словам Екатерины Костылевой. Перед тем как сделать совместное фото, многие учителя лично поздравляли своих земляков и коллег, ведь они уже прошли огромный отбор: вошли в число 30 финалистов из более 700 претендентов. Такое напутствие стало очень своевременным, поскольку сразу после встречи началось первое конкурсное испытание «Формула успеха», на котором директорам школ предстоит в формате TED представить свои достижения.

Испытания Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2021» проходят в Московской области с 6 по 8 октября. Победитель будет объявлен на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования, распространение моделей успешной работы. Благодаря конкурсу будет сформирован кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор – Фонд новых форм развития образования.