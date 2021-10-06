Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна обладает колоссальной энергетикой, и во время ее роста специалисты в области биоэнергетики рекомендуют проводить обряды. С их помощью удастся использовать силу ночного светила себе во благо и привлечь в жизнь нужные перемены.

Середина осени — отличное время для того, чтобы изменить свою жизнь. Несмотря на скорые холода настроение должно быть отличным, ведь не за горами новогодние праздники. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в период с 7 по 19 октября провести несколько обрядов. С их помощью удастся разрешить проблемы, привлечь счастье и деньги.

Обряд на привлечение счастья во время фазы растущей Луны

Счастье — понятие растяжимое, и для каждого оно свое. Привлечь в жизнь то, что радует и дает стимул активно трудиться над созданием успешного будущего поможет энергетика Луны. Во время ее роста в октябре 2021 года нужно выйти на улицу после заката, поднять глаза к небу и проворить: «Луна растет, счастье привлекает, жизнь мою позитивом наполняет. Как ее сила прибывает, так и моя удача ко мне прилипает».

После этого отправляются домой, пишут на листке слово «счастье» и кладут его на подоконник до утра. После пробуждения лист сворачивают и кладут в сумку или рюкзак, чтобы как можно скорее привлечь в свою жизнь позитивные перемены.

Обряд на деньги в октябре 2021 года

Привлечь финансовое благополучие во время роста Луны поможет простой обряд. В первый день, 7 октября, мастерят или покупают копилку, четко представляют себе цель, а лучше записывают и подкрепляют изображениями. Вечером после заката копилку ставят на подоконник и кидают в нее первую монету со словами: «Луна растет, и прибыль моя карман оттягивает».

Каждый вечер в копилку нужно бросать деньги: сумма может быть любой, главное — не пропускать ни дня. В последний день деньги кидают со словами: «Полнолуние наступает, финансы мои умножает». Затем копилку берут в руки, трижды встряхивают и убирают с подоконника. Такой ритуал поможет накопить нужную сумму, а энергетика Луны будет притягивать финансовый поток в дом.

Обряд на избавление от проблем во время роста Луны

Оставить за спиной беды и неприятности получится, если во время роста Луны собрать дома старый хлам и вынести его со словами: «Беды не коплю — махом от них избавляюсь, энергией Луны подкрепляюсь. Как она растет, так и во мне силы крепнут».

В этом ритуале важно настроиться на успех и гнать прочь сомнения. Решившись раз и навсегда попрощаться с невзгодами, нельзя останавливаться, и после обряда важно поддерживать дома чистоту, чтобы исключить появление проблем и негатива, который копится вместе со старыми вещами, загромождающими пространство.