Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года

Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года

Луна обладает колоссальной энергетикой, и во время ее роста специалисты в области биоэнергетики рекомендуют проводить обряды. С их помощью удастся использовать силу ночного светила себе во благо и привлечь в жизнь нужные перемены.


Середина осени — отличное время для того, чтобы изменить свою жизнь. Несмотря на скорые холода настроение должно быть отличным, ведь не за горами новогодние праздники. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в период с 7 по 19 октября провести несколько обрядов. С их помощью удастся разрешить проблемы, привлечь счастье и деньги.

Обряд на привлечение счастья во время фазы растущей Луны

Счастье — понятие растяжимое, и для каждого оно свое. Привлечь в жизнь то, что радует и дает стимул активно трудиться над созданием успешного будущего поможет энергетика Луны. Во время ее роста в октябре 2021 года нужно выйти на улицу после заката, поднять глаза к небу и проворить: «Луна растет, счастье привлекает, жизнь мою позитивом наполняет. Как ее сила прибывает, так и моя удача ко мне прилипает».

После этого отправляются домой, пишут на листке слово «счастье» и кладут его на подоконник до утра. После пробуждения лист сворачивают и кладут в сумку или рюкзак, чтобы как можно скорее привлечь в свою жизнь позитивные перемены.

Обряд на деньги в октябре 2021 года


Привлечь финансовое благополучие во время роста Луны поможет простой обряд. В первый день, 7 октября, мастерят или покупают копилку, четко представляют себе цель, а лучше записывают и подкрепляют изображениями. Вечером после заката копилку ставят на подоконник и кидают в нее первую монету со словами: «Луна растет, и прибыль моя карман оттягивает».

Каждый вечер в копилку нужно бросать деньги: сумма может быть любой, главное — не пропускать ни дня. В последний день деньги кидают со словами: «Полнолуние наступает, финансы мои умножает». Затем копилку берут в руки, трижды встряхивают и убирают с подоконника. Такой ритуал поможет накопить нужную сумму, а энергетика Луны будет притягивать финансовый поток в дом.

Обряд на избавление от проблем во время роста Луны

Оставить за спиной беды и неприятности получится, если во время роста Луны собрать дома старый хлам и вынести его со словами: «Беды не коплю — махом от них избавляюсь, энергией Луны подкрепляюсь. Как она растет, так и во мне силы крепнут».

В этом ритуале важно настроиться на успех и гнать прочь сомнения. Решившись раз и навсегда попрощаться с невзгодами, нельзя останавливаться, и после обряда важно поддерживать дома чистоту, чтобы исключить появление проблем и негатива, который копится вместе со старыми вещами, загромождающими пространство.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с данными пассажиров
Иностранным агрегаторам такси предложат рассказывать о работе с
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Лучшие обряды на растущую Луну с 7 по 19 октября 2021 года
Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Sextalk: почему сложно говорить о желаниях? И как это исправить
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Кейт Миддлтон посетила Университетский колледж Лондона
Кейт Миддлтон посетила Университетский колледж Лондона
Испания выдала России бизнесмена, укравшего 400 млн на Олимпиаде в Сочи
Испания выдала России бизнесмена, укравшего 400 млн на Олимпиаде в
Гороскоп на 2022 год по Знакам Зодиака
Гороскоп на 2022 год по Знакам Зодиака
Граждане смогут получать счет на оплату ЖКУ через портал госуслуг
Граждане смогут получать счет на оплату ЖКУ через портал госуслуг
МИД Украины обвинил Россию в создании хаоса на европейском газовом рынке
МИД Украины обвинил Россию в создании хаоса на европейском газовом
Шепотки во время утреннего душа для бодрости и хорошего настроения на весь день
Шепотки во время утреннего душа для бодрости и хорошего настроения на
Лунный день сегодня 6 октября 2021 года
Лунный день сегодня 6 октября 2021 года
Неделя моды в Париже: Елена Перминова, Люси Хейл, дочь Миллы Йовович Эва Андерсон на показе Miu Miu
Неделя моды в Париже: Елена Перминова, Люси Хейл, дочь Миллы Йовович

Топ на сегодня

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами,
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома дракона" — приквела "Игры престолов"
Боги, короли, огонь и кровь: вышел первый тизер "Дома
Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp: мемы и шутки
Как в сети отреагировали на сбой в работе Facebook, Instagram и
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от

Еще по теме

Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем любовь с 8 по 20 сентября 2021 года
Лучшие ритуалы на растущую Луну в сентябре 2021 года
Лучшие ритуалы на растущую Луну в августе 2021 года
Обряды на растущую Луну: укрепляем здоровье и привлекаем деньги с 11 по 23 июля 2021 года