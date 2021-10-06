Лунный день сегодня 6 октября 2021 года

Вадим Карасев

Луна — очень важный астрологический объект, поскольку ее энергия крайне сильна. Эксперты рассказали, каким будет сегодняшний день и как ночное светило будет влиять на нашу удачу в любви, в делах.

Этот день астрологи относят к числу самых позитивных в октябре. Все дело в том, что сегодня конец ретроградности Плутона. Планета начинает двигаться в прямом направлении, поэтому день будет наполнен положительной энергией и ощущением того, что грядет нечто хорошее.

Фаза Луны: сегодня актуален 30 лунный день. Это значит, что нам придется пережить Новолуние, которое пройдет под эгидой Весов. Это очень благоприятное сочетание, так что день обещает быть вдвойне светлым и позитивным.

Магнитные бури 6 октября: магнитных бурь сегодня не ожидается. Метеочувствительные люди могут быть спокойны.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

доброта;отзывчивость;общение;знакомства;шопинг.обиды;недоверие;резкая смена планов.

Согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru, этот день будет очень удачным для тех, кто имеет возможность остаться дома. В родных стенах будет аккумулироваться огромное количество благоприятной энергетики. Это значит, что сегодня можно работать дома, приглашать в гости друзей и знакомых. Также полезно будет наводить порядок, делать перестановку, покупать новую мебель.

Что надеть в эту среду

В это Новолуние можно надевать одежду любого фасона, стиля, цвета. Главное, чтобы она вам нравилась. Самыми полезными сегодня будут магические свойства платины. Украшения из этого металла будут благотворно влиять на вашу энергетику, настроение, удачу и притягательность.

Из камней-талисманов астрологи советуют отдать предпочтение любым минералам, которые содержат в себе хотя бы часть стихии Воздуха. К ним относятся хризопраз, цитрин, розовый кварц, изумруд, топаз и малахит.

Настроение и здоровье в 30 лунный день

В это Новолуние мягкая и светлая Луна сделает большинство из нас спокойными и стабильными эмоционально. Многие люди станут более сдержанными. Их реакция на происходящее вокруг станет предсказуемой и понятной. Если вас начнут провоцировать на отрицательные эмоции, просто уйдите. Так будет лучше.





Астрологи рекомендуют сегодня всем работать над собой, успокаивать нервы, избавляться от ревности, отпускать обиды. Если день предвещает много тяжелых дел и потребует максимальной отдачи, сделайте то, что требуется от вас. Не бойтесь сегодня работать столько, сколько понадобится.

Любовь и общение 6 октября

Сегодня люди слов на ветер постараются не бросать. Большинство из нас склонны будут выполнять свои обещания. Это время ответственности за взятые на себя обязательства. В любви и в дружбе можно и даже нужно открыто проявлять свои чувства. Говорите смело о том, что творится у вас в душе.

Это идеальный день для новых знакомств, романтики, любви. И Луна, и Плутон постараются сделать так, чтобы люди, с которыми вы разговариваете, быстрее проникались к вам доверием. Практически каждый сегодня будет готов познакомиться с кем-то, поддержать беседу, протянуть руку помощи.

Финансы и работа по лунному календарю

Чтобы не произошло, многие из нас останутся собранными, сконцентрированными и смогут мыслить рационально даже в самых экстремальных ситуациях. Это значит, что сегодня трудности будут нам нипочем. Можно браться за самые сложные дела. Они принесут нам авторитет, славу, деньги и удовлетворение.

Это хороший день для торговли, внеплановых и важных покупок, заключения сделок. Во всем этом Луна будет на нашей стороне. В работе придется много времени посвящать переговорам. Большие прибыли и стремительное выполнение плана ожидает тех, кто вынужден много общаться по телефону и в социальных сетях, работать с жалобами.