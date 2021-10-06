МИД Украины обвинил Россию в создании хаоса на европейском газовом рынке
Министерство иностранных дел Украины утверждает, что Россия создает "хаос" на европейском газовом рынке и пытается накрутить цены на углеводороды. Противостоять этой угрозе в Киеве решили вместе с Польшей.
Во время рабочего визита в соседнюю страну глава ведомства Дмитрий Кулеба провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау и в очередной раз призвал к остановке "Северного потока — 2". Его пресс-служба цитирует речь с совместной пресс-конференции.
Как сообщал Ruposters, ранее официальный Киев отказался от прямых переговоров с Россией о поставках газа и повторно выразил надежду на то, что Запад с ним считается и остановит СП-2. По данным местных СМИ, у компании "Нафтогаз" есть план по обеспечению страны топливом на ближайший отопительный сезон.