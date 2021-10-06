Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг

Вадим Карасев

Трудовым мигрантам, работающим в России, разрешат отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей. Такой сервис с 11 октября запускает система денежных переводов "Золотая Корона", рассказал РИА Новости представитель компании Иван Ситнов, директор сервиса "Золотая Корона - Денежные переводы".

"С 11 октября 2021 года система платежных сервисов "Золотая Корона" открывает для граждан ряда стран ближнего зарубежья доступ к новой услуге - денежным переводам в долг. Сумма "Перевода в долг" может быть от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", - уточнил он.

На эти операции в течение 21 дня будет действовать нулевая процентная ставка. Для получения услуги иностранцам потребуется документально подтвердить право на пребывание в России.

Основным риском проекта является оценка кредитоспособности заемщиков, так как по мигрантам чаще всего отсутствуют сведения в бюро кредитных историй. Тем не менее, мы ожидаем, что оборот по переводам в долг за первые три месяца составит порядка 1 миллиарда рублей.

Ранее Ruposters писал, что в Федерации мигрантов раскритиковали идею повысить зарплаты в РФ за счёт приезжих.