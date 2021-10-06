Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг

Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг

Трудовым мигрантам, работающим в России, разрешат отправлять на родину в долг до 15 тысяч рублей. Такой сервис с 11 октября запускает система денежных переводов "Золотая Корона", рассказал РИА Новости представитель компании Иван Ситнов, директор сервиса "Золотая Корона - Денежные переводы".

"С 11 октября 2021 года система платежных сервисов "Золотая Корона" открывает для граждан ряда стран ближнего зарубежья доступ к новой услуге - денежным переводам в долг. Сумма "Перевода в долг" может быть от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей", - уточнил он.

На эти операции в течение 21 дня будет действовать нулевая процентная ставка. Для получения услуги иностранцам потребуется документально подтвердить право на пребывание в России.

Основным риском проекта является оценка кредитоспособности заемщиков, так как по мигрантам чаще всего отсутствуют сведения в бюро кредитных историй. Тем не менее, мы ожидаем, что оборот по переводам в долг за первые три месяца составит порядка 1 миллиарда рублей.

Ранее Ruposters писал, что в Федерации мигрантов раскритиковали идею повысить зарплаты в РФ за счёт приезжих.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Алтайском крае пройдут тематические занятия в центре «Талант22»
В Алтайском крае пройдут тематические занятия в центре «Талант22»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»
В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей
Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг
Мигрантам разрешат отправлять переводы на родину в долг
Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию
Госпитализированный с COVID Валерий Гаркалин попал в реанимацию
Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке
Зима в сердце: Ким Кардашьян в блестящей шубе гуляет в Нью-Йорке
Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с финалистами конкурса «Директор года России – 2021»
Лауреаты конкурса «Учитель года России – 2021» встретились с
На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят занятия с детьми
На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят
Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант
Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант
В Чите прошла акция «Звонок для учителя»
В Чите прошла акция «Звонок для учителя»
Имплантируемое в мозг устройство спасает от тяжелой депрессии
Имплантируемое в мозг устройство спасает от тяжелой депрессии
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 октября 2021 года
Биологи изучили, как стволовые клетки решают, кем стать
Биологи изучили, как стволовые клетки решают, кем стать

Топ на сегодня

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России – 2021»
Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с призёрами,
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от бюджетных денег часть россиян, пользующихся выплатами на детей
Глава банка "Открытие" призвал "отсечь" от
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в топ Netflix и покорил весь мир
Как и почему южнокорейский сериал "Игра в кальмара" попал в
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Иран закрыл свое небо для ВВС Азербайджана
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах

Еще по теме

Клиенты выбрали денежные переводы «Золотая Корона»
Платежная система Western Union ограничила сумму денежных переводов из России за рубеж
Эксперт назвал антироссийские санкции Киева ударом по работающим в РФ украинцам
Платежная системы Contact не смогла обойти санкции на Украине