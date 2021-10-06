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На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят занятия с детьми

На конкурсе «Воспитатель года России – 2021» педагоги проводят занятия с детьми

В Сочи на заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» проходит второе испытание первого очного тура. 83 воспитателя со всей России проводят педагогическое мероприятие с детьми. По итогам двух испытаний первого тура будут определены 15 лауреатов конкурса, сообщает Минпросвещения России.

«При проведении конкурсов профессионального мастерства мы ищем лучшие методики, лучшие практики, которые важно тиражировать на всю страну, чтобы ими могли пользоваться другие педагоги», – сказал статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев на открытии заключительного этапа конкурса.

Анастасия Быстрюкова, победитель конкурса «Воспитатель года России – 2020», в этом году вошла в состав жюри.

«Система оценивания в этот раз расширена: она упрощена с точки зрения подсчёта голосов, но увеличено количество критериев. Это очень здорово, потому что важные компетенции, которые сейчас рассматриваются членами жюри при оценивании, – это в том числе профессиональная гибкость, умение действовать в разных нетипичных ситуациях», – поделилась она.

Второй тур пройдёт 7–8 октября и будет состоять из испытаний «Мастерская педагога» и «Ток-шоу», по итогам которых определится победитель.

В рамках конкурса «Воспитатель года России – 2021» 7 октября в Сочи будет проведена научно-практическая конференция «Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации», к работе которой присоединятся участники конкурса. С пленарного заседания конференции будет вестись прямая трансляция.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минпросвещения России и официальном сайте конкурса «Воспитатель года России».

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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