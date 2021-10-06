На портале госуслуг пройдет эксперимент по размещению документов об образовании

21:00 Автор: Жанна Звягина

Правительство приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперимент планируется провести с целью создания и тестирования механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации сервиса «Цифровые документы об образовании онлайн».

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В эксперименте примут участие Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, Российский университет транспорта, Московский государственный технический университет им. Баумана и Московский педагогический государственный университет.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки должна будет обеспечить формирование документов выпускников общеобразовательных организаций, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций доработает личные кабинеты граждан на «Госуслугах», а Министерство просвещения обеспечит методическую поддержку проведения эксперимента.

При этом, как отмечается в положении кабмина, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании будут удалены из реестра.

Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.

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