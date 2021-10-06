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Народные средства для красоты волос и ногтей

Народные средства для красоты волос и ногтей

Даже самые красивые от природы локоны и ногти нуждаются в заботе и уходе. Народные рецепты красоты помогут укрепить волосы и ногтевые пластины, чтобы выглядеть прекрасно и получать множество комплиментов.


Народные рецепты красоты — это кладезь мудрых знаний наших предков, которые и по сей день помогают оставаться молодыми и привлекательными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как с помощью простых и доступных средств ухаживать за локонами и ноготками, чтобы выглядеть привлекательно и не тратить на уход значительные суммы. Не стоит забывать и о том, что уход невозможен без активного образа жизни и употребления достаточного количества витаминов, которые помогают сохранить цветущий вид и усиливают природную красоту.

Народные рецепты для ухода за ногтями

1. Укрепить ноготки поможет смесь, приготовленная из растопленного на водяной бане воска с добавлением в нее масла (оливкового, из абрикосовых косточек, льняного) и меда. Чуть охлажденную смесь наносят на ногтевые пластины и смывают через полчаса. Такая маска поможет укрепить ноготки, предотвратить их ломкость и сечение, а также усилит привлекательность. После маски на руки наносят любой питательный крем.

2. Сохранить ногти крепкими поможет маска из творога и овсянки. Для ее приготовления сваренные овсяные хлопья тщательно перемешивают с жирным творогом, добавляют немного оливкового масла и наносят смесь на ногти. Такой рецепт поможет быстро восстановить ногтевые пластины, убережет их от расслоения и придаст здоровый блеск. Рецепт можно использовать для экстренного восстановления ногтей после работ в саду.

3. Быстро напитать ногти витаминами поможет и такой рецепт: ногтевые пластины промакивают ватным диском, пропитанным свежевыжатым соком (яблоко, лимон, апельсин). Использовать можно и свежие ягоды, которые также помогают напитать ногти витаминами и укрепить их в считанные дни.


4. Предотвратить ломкость ногтей поможет обыкновенная морская соль. Чайную ложку соли растворяют в стакане горячей воды и опускают ногти в ванночку на 15-20 минут. После руки споласкивают прохладной водой, увлажняют кремом и используют масло для кутикулы для достижения нужного эффекта.

5. Укрепить и восстановить ногтевые пластины помогут отвары целебных трав. Для этих целей можно использовать настои календулы, лопуха, аптечной ромашки, крапивы и иных лекарственных растений, если нет противопоказаний. Состав можно менять, добавляя травы. На 1 литр воды потребуется столовая ложка выбранных растений. Отвар кипятят 10 минут, затем остужают до 35 градусов и процеживают. Ванночки делают 15 минут.

Народные средства по уходу за локонами

1. Напитать локоны и кожу головы, вернуть волосам крепость и сияние поможет маска из натуральных ингредиентов: 2 столовые ложки натуральной сметаны, чайная ложка меда, 1 желток и чайная ложка отвара арники. Смесь втирают в кожу головы, остатки распределяют по всей длине волос и смывают через полчаса прохладной водой, чтобы желток не свернулся. Использование этой маски 2 раза в неделю вернет блеск тусклым и ломким волосам.

2. Укрепить локоны и придать им природный блеск поможет маска из натуральной простокваши. Ее подогревают на водяной бане, распределяют по всей длине волос и оставляют на полчаса. Избежать неприятного запаха поможет щепотка ванили или корицы, добавленная в маску. Смыть ее можно и без использования шампуня.

3. Пробудить спящие волосяные луковицы, укрепить локоны и ускорить их рост поможет маска из горчицы. 20 грамм горчичного порошка смешивают с чайной ложкой теплой воды, добавляют столовую ложку меда и 1 яйцо. Готовую смесь распределяют по коже головы, бережно оборачивают пленкой и закутывают голову в теплое полотенце. Через 30 минут маску смывают, избегая попадания в глаза. Подойдет маска и для борьбы с перхотью.


4. Для густых и крепких волос используют мякоть репчатого лука. 3 луковицы натирают на терке или прокручивают через мясорубку, добавляют несколько капель лимонного сока. Готовую кашицу распределяют по коже головы, надевают шапочку и оставляют на полчаса. Смывают маску прохладной водой и споласкивают раствором воды и яблочного уксуса, чтобы избежать неприятного лукового запаха.

5. Отвар трав также поможет в уходе за волосами. Прекрасными свойствами обладают настои крапивы, аптечной ромашки и корня лопуха. Отвар готовят из расчета 3 столовых ложки измельченной лекарственной травы на 2 литра воды. Через 15 минут после закипания отвар процеживают и остужают до комнатной температуры, а затем прополаскивают волосы. Смывать отвар не нужно. Регулярное использование отваров усилит крепость локонов, вернет им эластичность и природный блеск.

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По материалам: dailyhoro.ru

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