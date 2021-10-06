Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

Вадим Карасев

В понедельник в Париже прошла вечеринка в честь 25-летия российского издания Elle. Поздравить главного редактора Екатерину Мухину пришли не только отечественные знаменитости, но и зарубежные звезды. Так, гостями гала-ужина стали Наталья Водянова, Тина Кунаки с братом Закари, Алеся Кафельникова, которая после родов вернулась к светской жизни, Росси де Пальма, Снежана Георгиева, Елена Перминова и многие другие.





Екатерина Мухина и Наталья ВодяноваЕлена ПерминоваОфели Гиллерман, Алеся Кафельникова и Наталья ВодяноваЕлена ПерминоваСнежана ГеоргиеваОльга КарпутьТина Кунаки и Екатерина Мухина

Очень радостно наконец-то выбраться на историческую родину и воссоединиться с французскими корнями издания,

— написала в инстаграме Мухина.





Екатерина Мухина и Снежана ГеоргиеваОльга Карпуть, Наталья Максимова и Ариан РомановскийМарианна Сардарова, Эллен фон Унверт и Татьяна РогаченкоЕкатерина Мухина и Екатерина ДармаНаталья Османн

Юбилей журнал, к слову, отмечает не только шампанским и икрой, но и специальным выпуском, к которому были сняты 25 обложек в разных уголках России и некоторых странах СНГ. На фото постарались передать и местный колорит, используя детали национальных костюмов. Кроме того, в съемках некоторых обложек участвовали модели и фотографы, которые родом из этих мест. Использовали на съемках и наряды не только люксовых мировых брендов, но и отечественных марок.





Дарья Веледеева и Екатерина МухинаЕкатерина Мухина и Лу ДуайонДочь Снежаны Георгиевой СоняРосси Де Пальма

Впрочем, журнал столкнулся и с критикой. Так, в некоторых телеграм-каналах посчитали, что Elle с недостаточным уважением отнесся к национальным культурам и использовал местных жителей "в качестве реквизита". Ну а в инстаграме журналу пришлось столкнуться и с критикой на политической почве из-за того, что съемки проходили на Украине и в Абхазии.













Надя Бесчетникова