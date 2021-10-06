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Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

Наталья Водянова, Тина Кунаки, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже

В понедельник в Париже прошла вечеринка в честь 25-летия российского издания Elle. Поздравить главного редактора Екатерину Мухину пришли не только отечественные знаменитости, но и зарубежные звезды. Так, гостями гала-ужина стали Наталья Водянова, Тина Кунаки с братом Закари, Алеся Кафельникова, которая после родов вернулась к светской жизни, Росси де Пальма, Снежана Георгиева, Елена Перминова и многие другие.


Екатерина Мухина и Наталья Водянова
Елена Перминова
Офели Гиллерман, Алеся Кафельникова и Наталья Водянова
Елена Перминова
Снежана Георгиева
Ольга Карпуть
Тина Кунаки и Екатерина Мухина

Очень радостно наконец-то выбраться на историческую родину и воссоединиться с французскими корнями издания,

— написала в инстаграме Мухина.


Екатерина Мухина и Снежана Георгиева
Ольга Карпуть, Наталья Максимова и Ариан Романовский
Марианна Сардарова, Эллен фон Унверт и Татьяна Рогаченко
Екатерина Мухина и Екатерина Дарма
Наталья Османн

Юбилей журнал, к слову, отмечает не только шампанским и икрой, но и специальным выпуском, к которому были сняты 25 обложек в разных уголках России и некоторых странах СНГ. На фото постарались передать и местный колорит, используя детали национальных костюмов. Кроме того, в съемках некоторых обложек участвовали модели и фотографы, которые родом из этих мест. Использовали на съемках и наряды не только люксовых мировых брендов, но и отечественных марок.


Дарья Веледеева и Екатерина Мухина
Екатерина Мухина и Лу Дуайон
Дочь Снежаны Георгиевой Соня
Росси Де Пальма

Впрочем, журнал столкнулся и с критикой. Так, в некоторых телеграм-каналах посчитали, что Elle с недостаточным уважением отнесся к национальным культурам и использовал местных жителей "в качестве реквизита". Ну а в инстаграме журналу пришлось столкнуться и с критикой на политической почве из-за того, что съемки проходили на Украине и в Абхазии.





Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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