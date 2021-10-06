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НАТО лишила аккредитации восемь сотрудников российского представительства при альянсе

НАТО лишила аккредитации восемь сотрудников российского представительства при альянсе

18:35  Автор: Кристина Стащенко



Североатлантический альянс (НАТО) принял решение о сокращении численности российской миссии при альянсе с 20 сотрудников до 10. Об этом сообщает ТАСС. 

«НАТО приняла решение сократить аккредитацию 10 российских дипломатов», — заявили в штаб-квартире альянса.

РИА «Новости» в альянсе подтвердили, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО якобы из-за того, что те являются «незаявленными сотрудниками российской разведки». 

Численность российского постпредства при НАТО в Брюсселе составляет 20 человек. В результате решения НАТО она уменьшится до 10 человек.

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По информации британского телеканала Sky News, решение о сокращении миссии и высылке дипломатов было принято после того, как альянс летом попросил страны-участницы составить доклады о подозрительной враждебной деятельности на их территории. После того, как эта информация была собрана, организация и пошла на такой шаг.

Ранее группа сенаторов США от обеих партий попросила главу Белого дома выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы увеличить число сотрудников американского посольства.



#международные отношения #НАТО


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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