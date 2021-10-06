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Неделя моды в Париже: Елена Перминова, Люси Хейл, дочь Миллы Йовович Эва Андерсон на показе Miu Miu

Неделя моды в Париже: Елена Перминова, Люси Хейл, дочь Миллы Йовович Эва Андерсон на показе Miu Miu

Заключительный день Недели моды в Париже традиционно выдается очень насыщенным. После утреннего показа Chanel все поспешили на презентацию весенне-летней коллекции Miu Miu. И тут же из 1980-х, в которые всех погрузила Виржини Виар, зрители окунулись в нулевые. Гостями показами стали Елена Перминова, дочь Миллы Йовович Эва Андерсон, Белла Порч, Люси Хейл, Винус Уильямс, новая Русалочка Холли Бэйли и другие.

Последние надежды тех, кто рассчитывал, что возвращения моды нулевых как-то удастся избежать, разбились вдребезги о подиум Miu Miu. Миучча Прада решительно вернула нам эту эпоху вместе с самыми ярко выраженными ее приметами. Настолько экстремально заниженной талии мы, кажется, еще не видели, но теперь точно увидим и не раз — в инстаграме и на красных ковровых дорожках.

Торчащее белье, неровные края, обязательные ремни — все это снова должно бросаться в глаза. И главная задача модниц теперь максимально укоротить не только юбки, но и вообще все предметы гардероба — от рубашек до пуловеров и жакетов.








На показе также представили коллаборацию Miu Miu с New Balance. Модели вышли на подиум в кроссовках 574 с необработанными краями. Стоит отметить, что для Miu Miu это относительно новое направление, и вероятно таким образом модный дом пытается зайти на территорию хайпбистов и укрепить свои позиции среди модников поколения Z. Все подробности о коллаборации должны появиться позже.

Гости показа


Эва Андерсон




Елена Перминова




Винус Уильямс


Люси Хейл


Мэдди Зиглер


Белла Порч


Холли Бэйли


Белла Порч и Дерек Бласберг
Нур Арида
Алекса Чанг
Тилан Блондо



Пикси Гелдоф


Полин Шаламе
Леони Ханне


Каролин Даур
Bryanboy
Кики Лейн
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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