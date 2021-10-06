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Новолуние 6 октября 2021 года: советы для Знаков Зодиака

Новолуние 6 октября 2021 года: советы для Знаков Зодиака

Новолуние 6 октября обещает быть очень позитивным днем. Астрологи дали важные советы всем Знакам Зодиака о том, как те могут с наименьшими затратами сил и энергии достичь максимально возможных результатов.


Ученые давно доказали, что Луна действительно влияет на состояние людей. Новолуние является тем самым днем, когда это влияние может быть скрытым и не совсем понятным. Сегодня новая Луна в Весах испускает позитивную энергетику, так что настало время активизироваться во всех сферах жизни.

Овен

Овнам в это Новолуние астрологи рекомендуют браться за все дела, которые приносят хотя бы капельку удовольствия. Лучше не делать того, что раздражает или очень сильно утомляет. Также нужно стараться делать больше добрых и ярких поступков. Их последствия будут самыми позитивными, а яркие эмоции останутся в памяти на весь лунный месяц.

Телец

Тельцам в этот день мешать добиваться наилучших результатов в любви и в работе будет заносчивость. Не стоит превозносить собственные достоинства, поскольку нужные люди сами увидят в Тельцах все самое лучшее. В этот день лучше не унывать и не переживать по пустякам.


Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют проявить осторожность в общении с незнакомцами. Не нужно рассказывать им о своих эмоциях и планах. А вот близким и проверенным людям можно смело открывать свою душу и делиться с ними всем, чем захочется. Это прекрасный день для разговоров по душам.

Рак

Луна поможет сегодня Ракам найти вещи, которые были потеряны ранее. Это могут быть ключи, документы, деньги и так далее. Астрологи сообщают, что 6 число будет днем любви, романтики и плодотворного общения для Раков. В любви и в делах стоит проявить настойчивость и смелость.

Лев

Удача будет ждать всех Львов, но чаще всего фортуна станет улыбаться тем людям этого Знака, которые умеют находить баланс между работой и отдыхом. Большой успех также придет к тем, кто станет чаще прислушиваться к интуиции. Это идеальное время для избавления от старых вещей.


Дева

Девам сегодня лучше не пребывать во враждебной среде. Эксперты советуют заняться разработкой новых идей, концепций, бизнес-планов. Этих людей посетит вдохновение, которое нужно использовать по максимуму. Главное — не переоценивать свои возможности, думать наперед.

Весы

Весам в этот день рекомендуется не сидеть на месте. Удача придет к тем, кто будет постоянно находиться в движении, заниматься спортом, ходить, менять обстановку. Успех последует за уверенными в себе людьми, которые знают, чего хотят. Луна поможет им расширить границы возможного.

Скорпион

Скорпионам для повышения удачи стоит сегодня носить больше светлой одежды. Также стоит большое внимание уделять стилю в целом. В это Новолуние в Весах их будут встречать по одежке. Это то самое время, когда необходимо переходить от слов к делу и не бояться расставаний с ненужными вещами и людьми.

Стрелец

Влияние космоса на жизнь людей данного Знака будет очень благотворным. Добиться наилучших результатов в том или ином деле им поможет умение обращать внимание на мелочи. Астрологи советуют Стрельцам не вгонять себя в жесткие рамки, мыслить свободно.

Козерог


Козерогам для достижения максимальной продуктивности и удачного решения любых проблем стоит стать чуточку эгоистичнее. Важно думать в первую очередь о себе любимых, а не об окружающих. Сегодня спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Козерогам лучше не отвлекаться на побочные проблемы.

Водолей

У Водолеев наступает отличный день для путешествий. Астрологи советуют не давить на газ до упора. Несомненно, сегодня нужно действовать активно, но важно помнить, что на дворе новая Луна. В таком состоянии она не снабжает нас новой энергией. Нужно не только работать, но и отдыхать.

Рыбы

Рыбам 6 октября астрологи советуют сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Лень и прокрастинация погубят все планы Рыб, а трудолюбие поможет разрешить большинство неурядиц в самый короткий срок. Этот день обещает быть крайне продуктивным.

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По материалам: dailyhoro.ru

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