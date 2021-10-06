Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 октября 2021 года

Вадим Карасев

Наступает новый день, в который нас могут ожидать новые препятствия на пути. Эксперты в области нумерологии считают, что проблем сегодня, к счастью, большинству людей удастся избежать. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы достичь хороших результатов во всех сферах.

Вообще, сегодняшний день входит в список дней силы октября, поскольку сегодня от ретроградности избавляется Плутон. Числа тоже будут на нашей стороне.

Число-покровитель 6 октября 2021 года

Чтобы узнать сегодняшнее число-покровитель, необходимо сложить все цифры текущей даты, а также прибавить к ним порядковый номер дня недели. Сегодня среда, поэтому в конце прибавляем 3: 6+1+0+2+0+2+1+3=15. 1+5=6.

Сегодня 6 октября, число 6 правит миром. Это довольно благоприятное совпадение. Шестерка — число нового пути, прямолинейности и честности. Число 6 помогает увидеть все самое лучшее в окружающих нас людях, а также подсказывает, как можно решить насущные проблемы. Это число творчества, неординарного мышления. Сегодняшний день легко можно отнести к самым удачным на этой неделе. Именно поэтому главным символом дня становится четырехлистный клевер, который напрямую олицетворяет удачу и все, что с ней связано. Верьте в лучшее и надейтесь на то, что фортуна проявит к вам снисходительность.





События 6 октября из прошлого

6 октября 1769 года знаменитый мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии. Это отличный день для смены обстановки и путешествий. Шестерка не против этого. Наоборот, она поощряет динамику и приключения.

6 октября 1908 года Крит объявил о независимости от Турции и о присоединении к Греции. Шестерка поощряет также стремление к самостоятельности и требует от людей смелости.

6 октября 1955 года на автосалоне в Париже миру был показал знаменитый Citroën DS. Этот автомобиль стал культовым из-за множества необычных инженерных решений. В последствии его назовут одним из самых значимых авто 20 века. В этот день не бойтесь показывать людям свои умения, свои сильные стороны. Вполне возможно, что кто-то вас заметит и предложит новую работу или выгодное сотрудничество.

6 октября 1962 года прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде — «Доктор Ноу». Это положило начало целой серии фильмов про английского шпиона. Сегодняшние ваши дела и планы могут вылиться в нечто очень важное.

Советы нумерологов на эту среду

Не бойтесь идти на подвиги ради любимого человека, друга или родственника. Это тот самый день, когда вы можете изменить чужую жизнь к лучшему, очистив при этом свою карму. Главное — действовать из самых чистых побуждений.

Это день, когда числа требуют от нас трудолюбия и веры в себя. Делайте то, что умеете делать лучше всего.

Все будет хорошо, если вы не станете менять свой жизненный путь и отказываться от мечты. Запланированные дела лучше не откладывать на потом.

Это отличный день для совершения покупок. Речь идет о любых приобретениях — о запланированных и внеплановых, крупных и малых.

На горизонте могут возникнуть новые возможности. Старайтесь смотреть в оба, потому что Шестерка может в любой момент подкинуть вам новые идеи и мотивацию.

Талисманы удачи на 6 октября

Изображение четырехлистного клевера. Оно приносит удачу. Комбинируйте этот талисман с одеждой синего и фиолетового цветов. Эти оттенки улучшают интуицию, поэтому находить решения в сложных ситуациях будет значительно проще.

Золотые украшения. Золото — металл смелых и амбициозных людей. Сегодня без смелости никуда, поэтому старайтесь надевать украшения подобного типа. Лучше, чтобы это были кольца или браслеты.