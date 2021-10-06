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Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани

Очный этап финала конкурса «Сердце отдаю детям – 2021» пройдет в Казани

Определены участники финального очного этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021», сообщает пресс-служба Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Завершающие испытания будут проходить в Казани с 15 по 19 ноября.

В федеральном заочном этапе приняли участие более 360 педагогов из 71 региона России и Донецка – победители региональных этапов, а также самовыдвиженцы, прошедшие зрительский отбор и экспертную оценку.

На данном этапе участники представляли профессиональное портфолио, визитную карточку в формате видеоролика и собственную дополнительную образовательную программу. Самовыдвиженцы также представили эссе на тему «Вклад моей программы в развитие детей».

В финал вышли 90 педагогов (по 10 в каждой номинации) из 45 регионов Российской Федерации.

В первом очном туре участникам предстоит провести открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе» и принять участие в импровизированном конкурсе «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление», где они покажут свои универсальные компетенции.  По итогам первого тура будут определены девять лауреатов конкурса.

Они продолжат участие во втором туре, где состоится «Педагогическое многоборье». Участникам предстоит решить задачу на применение образовательных и педагогических технологий, затем предложить решение проблемной ситуации, представленной в формате видеоролика.

Завершит конкурс испытание «Педагогическая риторика» – профессиональный диалог с представителем Минпросвещения России. В рамках финала педагоги смогут обсудить современные технологии и методики образования и воспитания в формате круглого стола. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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