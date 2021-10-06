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Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из Бурятии

Первое место в военно-спортивной игре «Победа» заняла команда из Бурятии

В Подмосковье на полигоне «Алабино» завершилась Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», информирует Минпросвещения России. 

Кульминацией состязаний, развернувшихся в подмосковном посёлке Калининец, стал конкурс «Дорога победителей». Первое место завоевала команда из Республики Бурятия.

Второе место выиграла команда из Ярославской области, третье место получили участники из Пензенской области. Четвертое место – у Саратовской области, а пятое – у Республики Татарстан.

В финале игры участвовали 72 команды.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников – самых смелых, отважных и инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодёжи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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