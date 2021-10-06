Примут ли Россию в глобальное цифровое правительство?

Объединение усилий государств в борьбе с киберугрозами необходимо, но в современных реалиях вряд ли возможно

00:02 Автор: Дмитрий Литвинов

В ООН предложили создать международный орган по управлению потоками данных и цифровой экономикой, чтобы предотвращать глобальные кибератаки, нарушения конфиденциальности и другие риски. Опрошенные «Парламентской газетой» эксперты считают, что наднациональное регулирование интернет-пространства необходимо, но договориться о единых правилах игры сегодня не получится.

Данные стоят дорого

По Интернету курсируют огромные объёмы данных, и это цифровой товар — на их основе создают и развивают технологии искусственного интеллекта, за счёт контроля над информацией страны — лидеры в IT получают экономические и стратегические преимущества. В опубликованном 29 сентября докладе Конференции ООН по торговле и развитию эксперты указали на возникший разнобой в подходах государств к управлению и трансграничному перемещению данных. По словам Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, нынешний фрагментированный цифровой пейзаж может привести к кибератакам, нарушению конфиденциальности и другим рискам.

В организации предложили создать новый международный орган, который позволит расширить представительство развивающихся стран в глобальном управлении данными, иначе эти государства станут лишь поставщиками необработанной информации для глобальных цифровых платформ.

Создать такой орган было бы неплохо, но с практической точки зрения это крайне трудно из-за разного отношения к управлению данными, считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. «Конечно, данные носят транснациональный характер, и в этом плане было бы крайне полезно на глобальном уровне согласовать основные принципы их обработки», — сказала она «Парламентской газете».

Если этого не сделать, монополию сохранят отдельные транснациональные корпорации, что может привести к захвату ими огромных пластов важнейшей и чувствительной информации. «Противостоять или регулировать эти процессы только на национальном уровне невозможно», — добавила эксперт.

Игра по чьим правилам?

Согласно отчёту ООН, США и Китай сейчас лидируют в использовании данных. Они обладают половиной центров обработки информации в мире, у них самые высокие показатели внедрения 5G, они обеспечивают 70 процентов ведущих мировых исследований искусственного интеллекта и 94 процента финансирования стартапов в этой области. На две страны также приходится около 90 процентов капитализации крупнейших мировых цифровых платформ, и во время пандемии их прибыли резко выросли. О показателях России в докладе не упомянуто.

Кто и зачем охотится за персональными данными

Сегодня подходы в мире к управлению собираемыми на различных площадках данными отличаются. В Китае они — собственность государства, в США право на них разделено между бизнесом и пользователями. «Позиция России: персональные данные принадлежат человеку. Мы принимаем законы, чтобы эту позицию защитить», — сказал «Парламентской газете» член Комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи в Госдуме VII созыва Антон Горелкин. Ранее парламентарий предлагал создать структурное подразделение, в котором «семь-восемь стран - лидеров в IT-сфере, включая Россию, обсуждали бы наднациональное регулирование киберпространства».





В возможность такого объединения эксперты пока не верят. Так, известный ИТ-специалист, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов считает, что Россию в глобальное цифровое правительство вряд ли примут, поскольку первую скрипку там играют США.

«Разговаривать на эту тему можно, но не надо заключать никаких соглашений и уж тем более не брать на себя обязательств, поскольку мировые IT-гиганты сегодня навязывают свои правила всему миру, а сосредоточены они в основном в Соединённых Штатах», — сказал «Парламентской газете» Ашманов.

С этим мнением согласен и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Сегодня транснациональные корпорации занимаются широкомасштабной слежкой за гражданами, — отметил он в комментарии «Парламентской газете». — Как они используют получаемые данные, мы не знаем. Недоверие в этой сфере крайне велико».

Эксперт напомнил, что по российским законам собираемые в нашей стране данные должны храниться на серверах на её территории — это обеспечивает их сохранность и защиту. Но сама дискуссия в ООН, по мнению Григорьева, полезна.

Нам есть что сказать

В 2018 году Россия выступила инициатором создания в Генассамблее ООН рабочей группы по противодействию киберпреступности. «Наша страна предложила разработать и принять правила ответственного поведения в информационной сфере», — говорил тогда председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме VII созыва Василий Пискарев.

Сегодня пришло время сделать следующий шаг — выдвинуть инициативы по регулированию оборота данных, уверен зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. В нашей стране накоплен большой опыт такой работы, IT-рынок находится на подъёме. Утрата персональных данных может привести к цифровой зависимости государства и обречь его либо на цифровое рабство, либо на технологическое отставание, отметил эксперт.





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Принятие международных правил должно не консервировать статус-кво, считает Единин, а, наоборот, обеспечить большую прозрачность и доступность технологий сбора, обработки и хранения данных. «Нельзя допустить, чтобы технологическое превосходство компаний позволило отдельным странам извлекать необоснованные преимущества», — сказал он «Парламентской газете».

Национальное IT-законодательство ждёт дальнейшее совершенствование, отметил Антон Горелкин. «Но нужно смотреть на глобальную повестку, ведь перед странами стоят общие проблемы, и этот вопрос наверняка будет поднят в новой Госдуме», — добавил парламентарий.

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