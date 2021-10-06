Продажа недвижимости в Узбекистане

Роман Иванов

При покупке и продаже жилых помещений люди обычно нуждаются в помощи специалистов спецагентств, содействие которых облегчает процесс продаж, гарантируя при этом выгодную сделку для владельца; недвижимость в Узбекистане пользуется спросом, однако самостоятельно продать жилье без специалиста довольно непросто.

Причины смены жилья

Люди переезжают по разным причинам, например:

имеющегося метража становится недостаточно;

стремление сменить район на более привлекательный;

из-за улучшенной практичности планировки в новом жилье;

из-за улучшенной инфраструктуры в новом районе.

Подобные ситуации случаются часто, в виду этого купля-продажа жилых помещений – это непрекращающийся цикл заключенных сделок. Агентство недвижимости помогает не быть обманутым риэлторами.

На что обращает внимание покупатель

Приобретая квадратные метры, покупатель в первую очередь всегда интересуется следующей информацией о недвижимости:

в чем именно заключается причина продажи;

каков характер соседей, нет ли шума, дыма, есть ли дети или домашние животные, есть ли свежий ремонт и т.д.;

уровень комфортности и спокойствия в районе: наличие света и отремонтированных тротуаров, удаленность положения парковки, наличие продуктовых магазинов и школ с садами, контингентный состав населения и т.д.;

скорость осуществления владельцем сделки.

Из чего складывается стоимость жилой площади?

Рынок анализируют специалисты, акцентируя внимание на стоимость продаваемых соответствующих объектов и устанавливают первичную стоимость. Потом они анализируют иные параметры жилой площади:

год постройки, техническое и визуальное состояние дома;

чистоту и функциональность подъезда: наличие лифта, мусоропровода, замка на почтовых ящиках, видеонаблюдения и т.д.;

панорама за окном;

характеристики соседей;

наличие коммуникаций и их качество: сколько лет проводке, сила напора воды, хорошее ли зимой отопление, наличие кондиционера и т.д.;

наличие/отсутствие внутреннего ремонта;

наличие поблизости зеленых зон, отсутствие промышленных предприятий и удаленность от проезжей части.

Исходя из этих параметров складывается окончательная стоимость квадратных километров жилой площади. Чем больше «преимуществ», тем выше цена. Если квадратные метры проигрывают конкурентам по этим пунктам, она стоит дешевле.

Работа с рекламой при продаже недвижимости

Перед запуском рекламы, после установления стоимости недвижимости, нужно еще раз проанализировать рынок. Это требуется для того, чтобы убедиться, что указанный ценник не слишком превышает среднюю стоимость для аналогичных вариантов. В то же время ставить цену на порядок ниже средней тоже неправильно: это вызывает недоверие у покупателей.

Следующий шаг – сделать высококачественные фотографии жилого пространства. Желательно позаботиться о том, чтобы выставить недвижимость на продажу со всех сторон в лучшем свете. Преимуществом будет наличие видеоматериалов.

Далее вам необходимо подать объявление о продаже жилья. Рекомендуется лаконично и грамотно включить в него все доступные характеристики жилого пространства. Это делается для того, чтобы ответить на все вопросы, которые возникают у потенциального покупателя на этапе просмотра объявления.

Общими местами, где вы можете найти покупателя, являются:

узкоспециализированные веб-ресурсы и приложения для продаж;

соцсети и форумы;

онлайн доска объявлений;

газетные и журнальные публикации.

Предусмотрены платные и бесплатные способы рекламного продвижения. Но лучше использовать платные инструменты (они проявляют себя лучше): объявление чаще встречается в рекомендациях, попадает в топ – в силу этого потенциальный покупатель находит его быстрее.

При этом немаловажно регулярно обновлять публикацию и иногда повышать рейтинг в списке объявлений.

Одним из популярнейших ресурсов для рекламы недвижимости является сайт nado.info. Он появился в 2015-ом году и уже успел завоевать популярность среди пользователей.

Немного о сервисе nado.info

Это удобная платформа для показа объявлений о покупке или продаже для физических и юридических лиц (Instagram, Facebook, Одноклассники и т.д.); чат для общения с клиентами и другими пользователями сайта. Среди существенных преимуществ ресурса можно выделить:

размещение в таких известных соцсетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и т.д.;

чат для взаимодействия с клиентами и иными пользователями сайта;

оптимальная работа платформы;

информационная доска объявлений;

понятный инструментарий.

С помощью такой услуги в сочетании с профессиональной работой специалиста по недвижимости поиск потенциального клиента становится легкой задачей. Остается проникнуть в продаваемую жилплощадь и настроиться на разговор с покупателем.



