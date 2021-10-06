"Ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы": Лоза раскритиковал космический полет Пересильд

Вадим Карасев

Известный музыкант Юрий Лоза прокомментировал взлет первого орбитального киноэкипажа с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. 67-летнему певцу не понравилось участие в полете людей от кино, не имеющих отношения к космонавтике.

По его мнению, этот проект дискредитирует профессию настоящих покорителей космоса. Граждане, которые не работают в космической отрасли, не должны летать на МКС, уверен он.

"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять - какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается", - написал музыкант на странице "ВКонтакте".

Среди его подписчиков нашлось немало тех, кто согласился с этими словами. Некоторые даже не поверили, что киноэкипаж действительно попал на станцию.

Тем не менее 5 октября на Первом канале в прямом эфире показали прибытие Юлии Пересильд и Клима Шипенко на МКС. Находясь в невесомости они поприветствовали космонавтов из России и других стран, которые уже присутствовали на станции.

Как писал NEWSTES, ранее Юрий Лоза пожаловался в интервью одному из изданий на свое бедственное материальное положение.