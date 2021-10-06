Российское движение школьников исполнило мечты педагогов

Вадим Карасев

В преддверии Дня учителя Российское движение школьников устроило необычную акцию – дети и их наставники исполнили мечты четырех педагогов. Проект получил название "Мечта учителя".

Старшая вожатая гимназии Татьяна Терещенкова из Ульяновска давно мечтала съездить в Крым и теперь это стало реальностью – школьники поздравили преподавателя с профессиональным праздником и вручили ему билеты.

Учитель начальных классов Рита Хамидуллина из Челябинской области всегда хотела осуществить полет на вертолете. Она уже отправилась в Москву, где ее ждет воздушная прогулка. Поблагодарить за это она может своего ученика Ильяса Ялалутдинова, который рассказал о мечте педагога на странице своей мамы в соцсети.

Валентина Самойлова из Москвы тоже тяготеет к технике, но наземной – ей РДШ подарило сертификат на курсы по экстремальному вождению. Причем сделано это было в торжественной обстановке – сотрудник ГИБДД отвез учительницу на автодром и устроил с ней заезд.

Необычной и тоже экстремальной оказалась мечта Татьяны Монгуш из Красноярска: она давно хотела прыгнуть на тарзанке. Ее ученица Жасмин Турдалиева рассказала об этом желании и теперь оно исполнится – девочка сама вручила педагогу купон на прыжок.