Сервер HP, новый или б/у

Роман Иванов

Hewlett Packard Enterpris – это всемирно известный производитель серверных платформ. Уже не первый десяток лет товары именно этой компании занимают лидирующее положение в данном сегменте рынка.

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Производитель на сегодняшний день предлагает платформы как напольного, так и стоечного типа. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину, исходя из бюджета и задач, которые будут решаться посредством оборудования. Стоит также отметить широкие возможности масштабирования, это значит, что заказав аппараты HP, вы сможете поддерживать ИТ-структуру своего предприятия, отталкиваясь от растущих требований бизнеса.

Серверное оборудование HP позволяет:

Обеспечить масштабируемость системы, а также обеспечить быстрое развертывание.

Повысить эффективность труда. Все дело в том, что благодаря технике можно автоматизировать большую часть рабочих процессов.

Повысить энергоэффективность.

Расширить возможности мониторинга и администрирования.

Серверные компьютеры бренда HP отличаются широкими функциональными возможностями. Набор встроенных функций позволяет технике интегрироваться с большим количеством серверных сред, решая при этом комплексные задачи.

Экономичные надежные устройства обладают следующими преимуществами:

Использование современных технологий для повышения уровня производительности;

Использование модульной конструкции корпусов, благодаря которой пользователи получили возможность размещать блоки памяти больших объемов. Также при необходимости всегда можно изменить конфигурацию.

Высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения. Стоит отдельно выделить защитные механизмы техники HP, которые предусматривают возможность отката настроек. Это может быть необходимо в случае обнаружения взлома кодировки.

Простота регулировки внутренних ресурсов.

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