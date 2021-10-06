Сервер HP, новый или б/у
Hewlett Packard Enterpris – это всемирно известный производитель серверных платформ. Уже не первый десяток лет товары именно этой компании занимают лидирующее положение в данном сегменте рынка.
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Производитель на сегодняшний день предлагает платформы как напольного, так и стоечного типа. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину, исходя из бюджета и задач, которые будут решаться посредством оборудования. Стоит также отметить широкие возможности масштабирования, это значит, что заказав аппараты HP, вы сможете поддерживать ИТ-структуру своего предприятия, отталкиваясь от растущих требований бизнеса.
Серверное оборудование HP позволяет:
- Обеспечить масштабируемость системы, а также обеспечить быстрое развертывание.
- Повысить эффективность труда. Все дело в том, что благодаря технике можно автоматизировать большую часть рабочих процессов.
- Повысить энергоэффективность.
- Расширить возможности мониторинга и администрирования.
Серверные компьютеры бренда HP отличаются широкими функциональными возможностями. Набор встроенных функций позволяет технике интегрироваться с большим количеством серверных сред, решая при этом комплексные задачи.
Экономичные надежные устройства обладают следующими преимуществами:
- Использование современных технологий для повышения уровня производительности;
- Использование модульной конструкции корпусов, благодаря которой пользователи получили возможность размещать блоки памяти больших объемов. Также при необходимости всегда можно изменить конфигурацию.
- Высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения. Стоит отдельно выделить защитные механизмы техники HP, которые предусматривают возможность отката настроек. Это может быть необходимо в случае обнаружения взлома кодировки.
- Простота регулировки внутренних ресурсов.
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