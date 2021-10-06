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Сервер HP, новый или б/у

Hewlett Packard Enterpris – это всемирно известный производитель серверных платформ. Уже не первый десяток лет товары именно этой компании занимают лидирующее положение в данном сегменте рынка.

Многие принимают решение купить сервер HP в Москве тут https://mskserver.ru/catalog/configurator-serverov/HP/ благодаря высококвалифицированному сервису, высокому уровню надежности и функциональности техники.

Производитель на сегодняшний день предлагает платформы как напольного, так и стоечного типа. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину, исходя из бюджета и задач, которые будут решаться посредством оборудования. Стоит также отметить широкие возможности масштабирования, это значит, что заказав аппараты HP, вы сможете поддерживать ИТ-структуру своего предприятия, отталкиваясь от растущих требований бизнеса.

Серверное оборудование HP позволяет:

  • Обеспечить масштабируемость системы, а также обеспечить быстрое развертывание.
  • Повысить эффективность труда. Все дело в том, что благодаря технике можно автоматизировать большую часть рабочих процессов.
  • Повысить энергоэффективность.
  • Расширить возможности мониторинга и администрирования.

Серверные компьютеры бренда HP отличаются широкими функциональными возможностями. Набор встроенных функций позволяет технике интегрироваться с большим количеством серверных сред, решая при этом комплексные задачи.

Экономичные надежные устройства обладают следующими преимуществами:

  • Использование современных технологий для повышения уровня производительности;
  • Использование модульной конструкции корпусов, благодаря которой пользователи получили возможность размещать блоки памяти больших объемов. Также при необходимости всегда можно изменить конфигурацию.
  • Высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения. Стоит отдельно выделить защитные механизмы техники HP, которые предусматривают возможность отката настроек. Это может быть необходимо в случае обнаружения взлома кодировки.
  • Простота регулировки внутренних ресурсов.

Если вы желаете заказать сервер HP, то рекомендуем посетить этот интернет-магазин https://mskserver.ru/. Здесь вы можете приобрести не только новые, но и б/у устройства в идеальном состоянии. Удобный конфигуратор на сайте позволит отсортировать устройства по выбранным параметрам. Также у них действует доставка по территории России.


# Бизнес

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