Шепотки во время утреннего душа для бодрости и хорошего настроения на весь день

Вадим Карасев

Получить заряд бодрости с утра и чувствовать себя прекрасно на протяжении всего дня помогут простые шепотки. Их проговаривают во время утреннего душа, чтобы смыть остатки сна и настроиться на новые победы.

Физическая активность и позитивный настрой помогают решать любые проблемы и смело идти навстречу прекрасному будущему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют подкрепить уверенность действиями и зарядиться отличным настроением на весь день с помощью контрастного душа и шепотков. Утренний ритуал поможет привлечь в жизнь позитивные перемены и не бояться препятствий на пути к счастью.

1. Принимая прохладны душ, шепчут: «День позитивно начинается, удачей завершается». Такой шепоток поможет настроиться на успех и справиться с запланированными на день делами.

2. Во время душа можно проговорить и такой шепоток: «С гуся вода сходит, с меня хворь уходит. Водой болезни смываются, день с позитива начинается». Актуальный заговор убережет от простуд и недомоганий, а прохладный душ подарит заряд бодрости на весь день.

3. Приободриться и восполнить запасы энергии во время утреннего душа поможет такой шепоток: «Сил набираюсь, энергией наполняюсь. Вода проводником послужит — силы мне прибавит, без них не оставит». Читают его, включая прохладную воду, чтобы взбодриться перед началом трудового дня.

4. Привлечь позитивные мысли и оставаться весь день в хорошем настроении поможет утренний душ, а также шепоток: «Защищаюсь от негатива, водой горести смываю, хорошие мысли привлекаю». Такой заговор поможет уберечься от общения с негативно настроенными людьми и придаст сил для решения наболевших вопросов.

5. Утренний душ поможет зарядиться энергией бодрости, если во время мытья прошептать: «Водой живой умываюсь, сил на весь день набираюсь. Как душ приму, так и дела спориться будут, проблемы меня позабудут».