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Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей

Средняя зарплата в Арктике вырастет до 112 тысяч рублей

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 6 октября 2021 года


11:51  Автор: Анна Шушкина



К 2024 году средняя зарплата в Арктической зоне должна возрасти до 112 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Он представил сенаторам результаты, на которые предстоит выйти к 2024 году, обеспечивая выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики, стратегии развития Арктической зоны и показателей нацпроектов.

«Количество проектов, реализующихся с господдержкой должно составить не менее 320. Уже сейчас мы видим, что эту цель мы достигнем значительно раньше», — рассказал Трутнев.

Трутнев: в России создана законодательная база для привлечения инвестиций в Арктику


Объём фактически осуществлённых частных инвестиций, по его словам, составит не менее 176 миллионов рублей, а объём инвестиций, запланированных по соглашениям — 1,8 триллиона. «Будет создано не менее 30 тыс. рабочих мест. Средняя зарплата в Арктической зоне возрастёт до 112 тыс. рублей», — сказал вице-премьер.

Эти цели вполне достижимы, полагает он. «Уверен, что, работая совместно, мы обеспечим достижение поставленных целей», — сказал Трутнев, обращаясь к сенаторам.



#Арктика #работа #деньги


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По материалам: pnp.ru

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