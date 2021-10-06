Стала известна дата выхода продолжения сериала "Секс в большом городе"

Вадим Карасев

Вчера HBO представил новый тизер предстоящего сериала "История продолжается", который будет продолжением легендарного шоу "Секс в большом городе". В новом ролике была наконец раскрыта дата премьеры. Выход сериала запланирован на декабрь, так что это станет прекрасным рождественским и новогодним подарком для всех поклонников "Секса".





Съемки продолжения шоу стартовали этим летом в Нью-Йорке. В центре сюжета сериала три подруги — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк, которые по-прежнему дружат, часто встречаются и делятся своими проблемами. Их четвертая приятельница, Саманта Джонс, которую сыграла Ким Кэттролл, в шоу не появится (что фанаты сериала считают главным и существенным минусом), однако в нем будет немало новых лиц.

Во время съемок команда сериала пережила тяжелую потерю — скончался Уилли Гарсон, который играл лучшего друга героини Сары Джессики Паркер Стэнфорда Блэтча. Его смерть актриса переживала очень тяжело — в жизни они с Гарсоном тоже были друзьями. Летом они успели отснять несколько сцен. Возможно, в связи с его кончиной сценаристам пришлось вносить изменения в сценарий.

Продолжение сериала будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут каждый.





Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер в сериале "История продолжается"Кристин Дэвис и Синтия Никсон в сериале "История продолжается"Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер в сериале "История продолжается"





Мариана Панкина