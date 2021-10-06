Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант

Стартовала регистрация на первый Всероссийский педагогический диктант, сообщает пресс-служба педдиктанта.

Участие в мероприятии даст возможность педагогам поделиться с коллегами своим профессиональным опытом, оценить свои компетенции и заняться саморазвитием.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в России. Его уникальность заключается в том, что, во-первых, поучаствовать сможет любой педагог страны, а во-вторых, диктант позиционирован как непредвзятая проверка своих профессиональных навыков. Он возрождает дух товарищеских соревнований, когда можно посостязаться и с коллегами, и с самим собой. В условиях пандемии мероприятие пройдет онлайн на платформе Методического центра на базе исторического парка «Россия – Моя история», – подчеркнул первый заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

Первый Всероссийский педагогический диктант на тему «Как думают дети» пройдет 16 октября во всех регионах России в онлайн- и офлайн-формате на площадках центров просвещения «Россия – Моя история» и педагогических вузов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Методический центр «Россия – Моя история».