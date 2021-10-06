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Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма

Tesla выплатит $137 млн бывшему работнику из-за расизма

Компания Tesla проиграла в суде против бывшего темнокожего работника одного из фирменных заводов - Оуэна Диаса. Теперь фирма должна выплатить ему почти $137 млн за "расистские" условия труда, сообщила CNBC со ссылкой на адвоката истца.

Диас проработал на заводе во Фремонте, штат Калифорния, в качестве лифтера с 2015 по 2016 год. Его адвокат Бернард Александр заявил, что в отношении мужчины систематически употреблялись расистские эпитеты со стороны супервайзеров и менеджеров. Также были замечены расистские изображения и надписи на его рабочем месте и в уборных предприятия.

По словам экс-работника Tesla, после оглашения решения суда присяжных с его плеч как будто упал тяжкий груз. Юристы считают вынесенный вердикт в отношении компании толчком к созданию судебного прецедента и это может побудить активистов в дальнейшем бороться за свои права.

"Это проливает свет на то, что происходит на заводах Tesla. Илон Маск, теперь ты знаешь", - заявил Диас.

Ранее Ruposters писал, что водители стали невнимательными из-за автопилотов Tesla.

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По материалам: uposters.ru

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