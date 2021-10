Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в новом трейлере фильма "Французский вестник"

Вадим Карасев

Сегодня в сети появился новый трейлер фильма Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Кристоф Вальц и другие их знаменитые коллеги — состав поражает своей звездностью.





В фильме рассказывается о редакции американского журнала, расположенной в вымышленном французском городе. Само издание, впрочем, тоже вымысел сценаристов. Андерсон признавался, что при создании фильма вдохновлялся известным журналом The New Yorker, который он читает с юных лет. Так, у главного редактора "Французского вестника" есть вполне реальный прототип — его Андерсон списал с сооснователя The New Yorker Гарольда Россе. В фильме три сюжетные линии, одна из которых посвящена студенческим волнениям в Париже в 1968 году.

Премьера фильма состоялась на минувшем Каннском кинофестивале. Картина была представлена в основной конкурсной программе, однако осталась без награды.

В российский прокат новый фильм Уэса Андерсона выйдет 11 ноября.





Тимоти Шаламе в фильме "Французский вестник"Тильда Суинтон в фильме "Французский вестник"Эдриан Броуди в фильме "Французский вестник"Элизабет Мосс в фильме "Французский вестник"Леа Сейду в фильме "Французский вестник"Бенисио Дель Торо в фильме "Французский вестник"





Мариана Панкина