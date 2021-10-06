Ученые ЮУрГГПУ получили премию Правительства России в области образования

Ученые Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета получили премию Правительства Российской Федерации в области образования, сообщает пресс-служба университета.

Премия присуждена распоряжением Правительства Российской Федерации и была вручена в Москве председателем российского кабмина Михаилом Мишустиным в День учителя.

«Профессия учителя во все времена – одна из самых уважаемых. Для многих педагог – авторитетный наставник, который не только передает своим ученикам знания, но и зачастую жизненный опыт, помогает учащимся раскрыть таланты, способности, которые, возможно, впоследствии станут их жизненным призванием», – сказал Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что для Правительства России развитие образования является одним из главных приоритетов в работе.

«Одинаково внимательно относимся к каждому этапу этого процесса – от детского сада до профессиональной переподготовки специалистов. Качественные знания – это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед. В этом году премиями Правительства отмечены десять работ, которые посвящены инновационным подходам к преподаванию в области медицины, психологии, вопросам безопасности образовательного пространства, повышению качества обучения и воспитания. Каждая из них – это результат многолетнего труда и творческого поиска авторских коллективов, которые вы представляете, истинных профессионалов, преданных своему делу», – добавил Михаил Мишустин.

Лауреатами данной премии стали:

– доктор педагогических наук, профессор, директор Профессионально-педагогического института Елена Гнатышина, она же руководитель авторского коллектива,

– доктор педагогических наук, профессор кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик Наталья Уварина,

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, управления и права Дмитрий Корнеев,

– кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик Наталья Корнеева,

– кандидат педагогических наук, доцент кафедры подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик Алексей Савченков.

Премию ученые получили за создание комплекса научно-практических исследований и разработок для системы общего и дополнительного образования «Безопасность пространства образования». В рамках представленного научного проекта раскрываются ключевые подходы к обеспечению безопасности в образовательных организациях.

«Сегодня вопросы безопасности, и в том числе в образовательной среде, ставятся во главу угла, а работа с молодежью во многом определяет общий стратегический успех данного проекта. Такую высокую награду впервые вручают ученым нашего региона, и показательно, что первыми лауреатами премии стали ученые нашего университета», – сказала ректор ЮУрГППУ Татьяна Чумаченко.

Комплекс представляет собой конструкцию из шести методологических, научно-исследовательских и практико-ориентированных компонентов. В него входят сборники нормативно-правовой документации, монографии и патенты, сборники результатов практико-ориентированных исследований, учебно-методические пособия, программы и рекомендации по обеспечению безопасности пространства образования, программы повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования, а также материалы международных и всероссийских конференций, молодежных форумов по проблемам безопасности в образовании.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

