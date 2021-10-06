В Алтайском крае пройдут тематические занятия в центре «Талант22»

Центр для одаренных детей «Талант22» приглашает школьников для обучения, сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

К участию в программе «Го – игра императоров и полководцев» приглашаются ученики 5–11-х классов и их педагоги. Занятия будут проводиться с 10 октября 2021 года по 10 января 2022 года в смешанном формате.

11 ноября в очном формате начинает работать программа «Робототехника: конструирование и программирование на базе конструктора Mindstorms EV3 (начальный уровень)». В ней примут участие школьники 5–6-х классов, которые успешно прошли конкурсный отбор.

С 1 ноября начнутся «Научные субботы: Филология 21 века. Фундаментальные исследования и прикладные аспекты». Программа рассчитана на школьников 8–11-х классов. Обучение будет проходить с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Форма реализации программы – очная с применением дистанционных технологий.