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В Алтайском крае пройдут тематические занятия в центре «Талант22»

В Алтайском крае пройдут тематические занятия в центре «Талант22»

Центр для одаренных детей «Талант22» приглашает школьников для обучения, сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края.

К участию в программе «Го – игра императоров и полководцев» приглашаются ученики 5–11-х классов и их педагоги. Занятия будут проводиться с 10 октября 2021 года по 10 января 2022 года в смешанном формате.

11 ноября в очном формате начинает работать программа «Робототехника: конструирование и программирование на базе конструктора Mindstorms EV3 (начальный уровень)». В ней примут участие школьники 5–6-х классов, которые успешно прошли конкурсный отбор.

С 1 ноября начнутся «Научные субботы: Филология 21 века. Фундаментальные исследования и прикладные аспекты». Программа рассчитана на школьников 8–11-х классов. Обучение будет проходить с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Форма реализации программы – очная с применением дистанционных технологий.

# Общество
По материалам: edu.ru

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