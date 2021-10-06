В Арктике появятся дополнительные 200 тысяч рабочих мест

Трудозанятость здесь будет расширена за счет реализации более 300 инвестпроектов, при этом зарплаты северян планируют увеличить в 2,5 раза

16:52 Автор: Валерий Филоненко

Не утратить лидерство России в Арктической зоне позволят по-настоящему прорывные решения, которые, в том числе должны удержать людей на не очень-то густонаселенных северных территориях. Решению этой задачи также поспособствует более грамотное развитие авиасообщения в полярных регионах, чем Минтранс пока похвастаться не может. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 октября на пленарном заседании палаты регионов в ходе «правительственного часа» с участием вице-премьера Юрия Трутнева. При этом в числе первостепенных задач полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе отметил повышение доступности северян к качественным медуслугам. Выполнить ее поможет создание в Архангельске федерального центра арктической медицины.

Арктическая зона площадью 4,8 миллиона квадратных километров (или 28% площади нашей страны) располагается на территории девяти регионов. При этом здесь проживает всего 2,6 миллиона человек, или 1,7% от всего населения России.

Много хороших проектов

Среди ключевых задач по развитию Арктики до 2035 года — повышение зарплаты в 2,5 раза и создание 200 тысяч новых рабочих мест, отметил Юрий Трутнев. Достичь таких показателей в Правительстве рассчитывают, пользуясь преимуществами Заполярья, с его значительными запасами полезных ископаемых и безусловным первенством в мире по объемам месторождений никеля, природного газа и нефти.

В реализацию более трехста запланированных проектов инвесторы готовы вложить сегодня свыше триллиона рублей. В частности, на трассе Северного морского пути планируют модернизировать до 2024 года семь из 18 портов, в том числе «Певек», «Мурманск» и «Архангельск». Также запланировано развитие Мурманского транспортного узла, выполнение проектов «Северный Широтный ход 1» и «Северный широтный ход 2», которые соединят порты Севморпути с системой железных дорог.

Кроме того, к 2026 году будут введены в эксплуатацию четыре атомных ледокола проекта «22220», а к 2027 году появится первый ледокол проекта «Лидер».

Какие страны будут осваивать арктические богатства в ближайшем будущем

«Также к середине 2022 года планируется разработать техзадания на проектирование и строительство четырех СПГ-ледоколов, - уточнил Юрий Трутнев. - Грузовой флот ледового класса к 2030 году будет увеличен более чем в три раза. Необходимо построить более 30 танкеров, 40 балкеров и 22 контейнеровоза».

Но мыслить нужно масштабнее

Да, все логично, и расчеты подкрепляют уверенность кабмина относительно будущего российских северных территорий, однако при выполнении всех этих задач не следует забывать, что уровень текущей бюджетной обеспеченности ряда арктических регионов ниже, чем других субъектов РФ. А значит, нужны более весомые прорывные проекты, уверена Валентина Матвиенко.

«Мы видим, что (в Правительстве РФ. — Прим. ред.) есть понимание того, каким должно быть развитие. Есть движение, но это далеко не прорыв. А в Арктике нужны знаковые крупные проекты, которые дадут огромный положительный эффект во многих сферах — не только связанных с экономикой, но и с социальной сферой», — заявила спикер Совета Федерации.

Поэтому необходимо активнее создавать условия для ускоренного развития Арктики и вместе с Правительством работать над конкретными мерами. В качестве примера Матвиенко упомянула развитие Северного морского пути и производств по добыче, сжижению природного газа на Ямале.

«Чем мы людей (в арктических регионах. — Прим. ред.) удержим? Зарплаты — не выше, инвестиционные условия менее выгодные из-за дополнительных нагрузок для бизнеса и промышленности. И преференций, за которыми бизнес побежит, сейчас в Арктике нет», — отметила председатель палаты регионов.

Она напомнила о решении руководства страны, согласно которому развитие Дальнего Востока и Арктической зоны — безусловный приоритет государственной политики. «Надо создавать все условия, чтобы такие задачи решались. Нам надо сохранить позиции России в Арктике, мы не можем позволить их ослабить», — подчеркнула Матвиенко.

За развитие полярной авиации Минтрансу — неуд

Комментируя выступление Трутнева, зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Александр Акимов обратил внимание на проблемы развития малой полярной авиации.

«К сожалению, решение этой проблемы застопорилось в последнее время. Мы много круглых столов провели, и о транспортной доступности арктических регионов сегодня говорить очень нелегко. Даже санавиация работает плохо. В климатических условиях Арктики перевозить больных, детей, инвалидов очень сложно. Минтранс, к сожалению, в этом плане совершенно бездарно работает», — сказал сенатор. Он попросил вице-премьера ускорить принятие решений в этой сфере.





Читайте также:

• Время Больших Решений • В Арктике могут появиться цифровые сельсоветы • Минприроды будет следить, как тает вечная мерзлота

Валентина Матвиенко обратилась к замминистру транспорта Александру Пошиваю, присутствовавшему на пленарном заседании, и попросила передать главе Минтранса, что «в Совете Федерации высказали неудовлетворённость» тем, как министерство занимается развитием малой и полярной авиации.

«У нас не только «Аэрофлот» должен работать. Нужно понимать, что у нас большая страна, и надо заниматься авиационным сообщением, его межрегиональным развитием», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда поручила Комитету по экономической политике с участием сенаторов, представляющих Арктическую зону и Дальний Восток, подготовить и провести слушания по этой теме, послушать представителей Минтранса и «объяснить, что они отвечают не только за международные полёты, за полёты «Москва-Петербург», но и за авиационное сообщение во всей стране.

«Речь идёт о сложнейшей ситуации. Полярную авиацию мы потеряли, малую авиацию теряем. Самолётов нет, сообщения между регионами нет», — заметила Валентина Матвиенко.

«Дети Арктики» ждут дополнительных средств

Отвечая на вопрос сенатора от Ямало-Ненецкого автономного округа Григория Ледкова о мерах по повышению продолжительности жизни в Арктической зоне, Трутнев сообщил, что в Архангельске планируют открыть федеральный центр арктической медицины. В центре, пояснил он, будут разрабатывать рекомендации по улучшению здоровья людей, проживающих в условиях Крайнего Севера. По мнению вице-премьера, медицина в Арктической зоне должна быть на другом уровне.

Ещё один комплекс мер по повышению продолжительности жизни северян связан с пропагандой здоровых привычек.

«Нам придётся об образе жизни говорить, об отказе чрезмерного употребления спиртных напитков, о спорте», — сказал Трутнев.





При этом следует помнить и о здоровье детей. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова напомнила, что благодаря активной позиции Валентины Матвиенко из федерального бюджета на 2022 год будет выделено 500 миллионов рублей на мероприятия по оздоровлению детей из Арктической зоны. В связи с этим, замглавы палаты регионов предложила ускорить решение вопросов о включении подпрограммы «Дети Арктики» в госпрограмму по социально-экономическому развитию Арктической зоны и о выделении дополнительных денег на ее реализацию в последующие годы.

Также, по мнению сенатора, настал момент «провести подробный мониторинг состояния социальной инфраструктуры Арктического региона». Особого внимания, отметила Карелова, заслуживают и вопросы занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства.

«За последние три года число малых и средних предприятий в Арктической зоне сократилось на 11 тысяч, а количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, уменьшилось на 103 тысячи человек, — пояснила вице-спикер. — Считаю крайне важным создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе привлечение их в крупные проекты».

#Арктика

94