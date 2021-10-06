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В Чите прошла акция «Звонок для учителя»

В Чите прошла акция «Звонок для учителя»

В Чите провели акцию «Звонок для учителя». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Акция была организована Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Волонтеры организации «Мы вместе» предлагали прохожим позвонить любимому преподавателю, поздравить его с праздником, поблагодарить за яркие воспоминания из школьных лет.

В этот день было сделано порядка сотни звонков педагогам Забайкальского края – бывшие и нынешние ученики поздравили их с профессиональным праздником.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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