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В Евросоюзе призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

В Евросоюзе призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ

08:10  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



Пять стран Евросоюза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция — призвали расследовать причины рекордного скачка цены на газ. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте министерства экономики Франции, сообщает 6 октября РИА «Новости».

Во вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров. По данным ICE Futures, в ходе торгов стоимость топлива достигала исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу сессии снизилась до 1414,7 доллара. За день газ подорожал на 22 процента.

«Функционирование европейского рынка газа необходимо расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — говорится в документе.

Также европейские страны призвали установить общие правила в вопросе объёмов запасов голубого топлива для смягчения скачков цен и повысить координацию при закупках для улучшения общих позиций.

Что будет с ценой на газ в Европе


Авторы инициативы считают необходимым проведение реформы европейского рынка электроэнергии для контроля его конечной цены для граждан ЕС.

Кроме того, в совместном заявлении министров экономики и финансов пяти стран отмечается, что нужно связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, действующей в странах Евросоюза. Предполагается, что это позволит ускорить переход на более экологичные источники электроэнергии.

Рост цен связан с тем, что запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности, по сравнению с прошлым годом, оценивается в 20,5 миллиарда кубических метров газа.


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В 2021 году поставки трубопроводного газа из России в Европу находятся на исторических максимумах. При этом газовый рынок Европы в первом полугодии 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа, на который рассчитывал ЕС, в Азию, где восстановление экономики после спада прошлого года вызвало дополнительный спрос на энергоносители.

По мнению аналитиков, на стоимость газовых фьючерсов главным образом влияет приближение зимы. Законодатели и эксперты, в свою очередь, считают, что долго высокие цены не продержатся и остановятся на разумных отметках. Как дальше будет развиваться ситуация на европейском газовом рынке, разбиралась «Парламентская газета».



#ЕС #газ #цены


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По материалам: pnp.ru

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