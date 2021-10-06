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В ФАС назвали планируемый уровень тарифов на электроэнергию в 2022 году

В ФАС назвали планируемый уровень тарифов на электроэнергию в 2022 году

19:27  Автор: Кристина Стащенко



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа, которым устанавливаются максимальные и минимальные уровни тарифов, их будут учитывать региональные власти при расчете стоимости электроэнергии для населения в 2022 году. Об этом пишет «Российская Газета». 

Для каждого региона тариф может вырасти на пять процентов или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, устанавливаемого правительством для каждого региона в конце года на следующий, если он выше пяти процентов. 

Планируется, что тарифы в 2022 году повысятся традиционно с июля. При этом во втором полугодии плата за электроэнергию должна примерно сравняться в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года может стоить в Чукотском автономном округе. Максимальный уровень тарифа в регионе, разрешенный ФАС, составил 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы могут установить в Московской области — 6,23 рубля за киловатт, Москве — 6,28 рублей, Якутии (7,23 рубля), Камчатском крае (7,29 рублей).

Дешевле всего электроэнергия может стоить в Иркутской области (минимум 1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).

Кроме того, в ряде регионов применяются дифференцированные тарифы для оплаты электроэнергии в пределах социальной нормы потребления и сверх нее. Так, в Красноярском крае социальные тарифы могут колебаться от 1,13 до 2,98 рубля, а потребление электричества сверх нормы может стоить от 4,57 до 4,80 рубля за киловатт. Также дифференцированные тарифы применяются в Забайкальском крае, Владимирской, Нижегородской, Орловской, Ростовской областях.

Стоимость электроэнергии в некоторых регионах достигла исторического максимума


Эксперт отрасли сообщил газете, что серьезные проблемы в регулирования тарифов создает перекрестное субсидирование, когда одни категории потребителей платят за других. Например, для населения устанавливают самые низкие тарифы, а для бизнеса — повышенные, и это отражается на конечной стоимости выпускаемой продукции. 

Кроме того, с 2014 года в рамках пилотного проекта в нескольких регионах ввели социальную норму потребления. При ней малоимущие граждане, например, одинокие пожилые люди, могли за небольшое количество потребленной электроэнергии платить еще меньше. Тем не менее такой подход ухудшил ситуацию с перекрёстным субсидированием и его не одобрили на федеральном уровне. 

Правительство 30 октября внесло в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы. Из него следует, что ежегодно тарифы будут расти на пять процентов. Документ свёрстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в три процента в течение ближайших трёх лет.



#электроэнергия #цены


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По материалам: pnp.ru

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