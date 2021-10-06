В ГУМе открылась выставка фотопортретов учителей
Автор снимков рассказал, что съемка делалась на пленку для передачи "особой атмосферы теплоты и трепета".
"Каждому герою находили уникальную локацию, которая раскрыла бы его чуть больше, нежели просто портрет. В выборе локаций у нас была основа: у каждого педагога есть предмет, в котором он победил. Соответственно, место съемки подбиралось с учетом его интересов и так, чтобы это сочеталось с его предметом. Из этих деталей у нас складывалась общая композиция", – сказал он.
На выставке присутствовали в том числе и сами герои портретов. Учитель года России в 2018 году Илья Демаков отметил, что учитель все больше становится "особым взрослым" рядом с ребенком и может как никто другой поддерживать живой диалог.