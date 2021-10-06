В Якутии более 600 школьников в этом учебном году обучат языкам программирования

В Якутии более 600 школьников в этом учебном году обучат языкам программирования, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаила Присяжного.

Обучение пройдет в ходе реализации пилотного проекта в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Университет 2035 сообщили о запуске пилотного проекта по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах. В 2021 году обучение будет доступно ученикам из Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

«Якутия – единственный регион за Уралом, который попал в эту программу. В республике много детей и родителей проявляют интерес к IT-образованию, имеется развитый IT-сектор. Обучение языкам программирования в течение учебного года пройдут более 600 школьников, они получат цифровые компетенции, которые будут полезны им для дальнейшей профориентации», – сообщил Михаил Присяжный.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: jаvascript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие. Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.