В Якутии стартовал прием заявок на конкурс «Я – инженер»

В Республике Саха (Якутия) стартовал прием заявок на конкурс «Я – инженер». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются школьники с 8-го по 11-й класс. Конкурс состоит из двух этапов. В рамках заочного ребятам необходимо написать проект и рассказать про свое изобретение, внедрение новых технологий или материалов в производство, рационализаторские работы и другие инженерные решения в формате обычной или видеопрезентации и отправить ее на электронный адрес: [email protected]

Второй этап будет проводиться в смешанном формате: 45 победителей первого этапа станут участниками очного этапа, который пройдет в

Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» города Якутска с 20 октября по 9 ноября, для остальных финалистов будут организованы заочные занятия.

В завершение конкурса ребята будут защищать свои проекты. Имена победителей назовут до конца ноября.