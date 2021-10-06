В московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров – Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в московские школы будет поставлено более 100 тысяч новых компьютеров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В течение пяти лет в городских школах планируют полностью заменить технически устаревшие компьютеры.

Глава города осмотрел после ремонта здание для начальных классов школы № 1517 на Живописной улице. Он поздравил педагогов с Днем учителя и вручил благодарственные письма.

«Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва – это целая страна детей. Учащихся в наших школах – миллион человек, а всего в системе образования города – около 1,5 миллиона детей и подростков. Это, конечно, важнейшая отрасль. Но главное в ней – это те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Я это говорю не потому, что сегодня праздник, а потому, что искренне считаю, что московские учителя – одни из самых лучших в мире. Наверное, с уверенностью можно сказать сегодня: лучшие. Потому что по уровню образования, по качеству образования детей Москва занимает лидирующие позиции, столичная образовательная система постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира», – сказал Сергей Собянин.