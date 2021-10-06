В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь»

В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь», организованный Московским центром «Патриот.Спорт» при поддержке столичной шахматной федерации и Московского городского педагогического университета, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Лично-командные соревнования прошли в два этапа, игроки сыграли шесть отборочных турниров в онлайн-режиме. Финальный этап состоялся в клубе Федерации шахмат Москвы.

По итогам состязаний кубками, медалями и дипломами были награждены три финалиста в личном зачете: педагог дополнительного образования школы № 2101 Сергей Калугин, педагог дополнительного образования школы № 1517 Аким Сечин, учитель физкультуры школы № 2101 Алексей Ерофеев.

Командный зачет подводился по сумме очков, набранных всеми участниками во всех турнирах соревнований. Лучший результат здесь показали представители школы № 1636. Их наградили сертификатом на право проведения в своей образовательной организации мастер-класса от известного российского шахматиста.