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В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь»

В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь»

В Москве прошел шахматный турнир «Серебряный ферзь», организованный Московским центром «Патриот.Спорт» при поддержке столичной шахматной федерации и Московского городского педагогического университета, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Лично-командные соревнования прошли в два этапа, игроки сыграли шесть отборочных турниров в онлайн-режиме. Финальный этап состоялся в клубе Федерации шахмат Москвы.

По итогам состязаний кубками, медалями и дипломами были награждены три финалиста в личном зачете: педагог дополнительного образования школы № 2101 Сергей Калугин, педагог дополнительного образования школы № 1517 Аким Сечин, учитель физкультуры школы № 2101 Алексей Ерофеев.

Командный зачет подводился по сумме очков, набранных всеми участниками во всех турнирах соревнований. Лучший результат здесь показали представители школы № 1636. Их наградили сертификатом на право проведения в своей образовательной организации мастер-класса от известного российского шахматиста.

# Общество
По материалам: edu.ru

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