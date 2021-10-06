В парках «Россия – Моя история» открылась выставка «Роль учителя в истории России»

Масштабная выставка «Роль учителя в истории России», организованная Минпросвещения России и Фондом Гуманитарных Проектов, впервые проходит в 13 регионах страны с 5 по 10 октября. Выставку в историческом парке в Москве открыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Первыми гостями выставки стали 85 педагогов – участников конкурса «Учитель года – 2021», информирует Минпросвещения России.

В экспозиции представлены личные и профессиональные истории современных учителей, особое место на выставке отведено роли учителя в военные годы.

В рамках открытия выставки прошла пресс-конференция с участием Министра просвещения Сергея Кравцова и победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» учителя физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерины Костылевой.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул общественную важность таких проектов, как открытие в 13 парках «Россия – Моя история» выставки «Роль учителя в истории России». Он напомнил, что важно не забывать свою историю, сохранять историческую память, которой можно гордиться. Глава Минпросвещения пригласил всех учителей, родителей и школьников посетить выставки «Роль учителя в истории России», открывшиеся в регионах страны, и посмотреть, как, с одной стороны, работает, живет учитель, а с другой – как шло становление учительской профессии.

«Сегодняшняя выставка – это дань уважения нашим учителям. Мы очень долго и с учителями, и с учёными Российской академии образования, и с историками обсуждали, какой должна быть выставка. И попытались сделать её многогранной. Чтобы здесь можно было увидеть и ощутить работу каждого учителя. Посмотреть историю учительства в становлении нашего государства. А она очень велика, очень значима. Спасибо вам большое, наши дорогие учителя. Поздравляю всех с праздником», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Значимость профессии учителя, а также проведения профессиональных конкурсов для популяризации труда педагогов подчеркнула, выступая на пресс-конференции, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева.

«Я очень благодарна конкурсу «Учитель года России» и всем коллегам за такое прекрасное, продуктивное, профессионально проведённое время. Я также благодарна Сергею Сергеевичу Кравцову, что на всех этапах конкурса уделялось время общению с нами, потому что очень важно, чтобы учителя могли высказать то, что думают, что их реально волнует. И это дорогого стоит, что то, что обсуждалось на донской земле, уже нашло отклик и будет внедряться в наших регионах. Большое спасибо за такое внимание к профессии учителя и к этому конкурсу. Выставка, которую мы только что посетили, – глубокое погружение в историю российского учительства. Действительно, захватывает дух быть частью такого великого учительского дела», – сказала победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» Екатерина Костылева.