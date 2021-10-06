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В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров

В помощь учителям в РАО создается сеть научных центров

В помощь учителям в Российской академии образования создается сеть научных центров, деятельность которых будет направлена на прикладные исследования, сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Сегодня педагог должен не только в совершенстве владеть своим предметом, новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубокой трансформации, которую переживает современное общество», – сказала Ольга Васильева.

Она отметила, что в настоящее время учителю как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 

«В помощь учителям в Российской академии образования создается сеть научных центров, деятельность которых будет направлена, прежде всего, на прикладные исследования, подходы к преподаванию, методики. Это четкая адресная помощь, которая нужна именно сегодня», – подчеркнула Ольга Васильева. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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