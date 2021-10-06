В профориентационных школах учащихся познакомят с востребованными профессиями

С начала 2021 года более 5 тысяч школьников из 37 российских регионов прошли обучение в профориентационных школах и познакомились с современными востребованными профессиями. Планируется, что до конца года проект будет реализован в 34 регионах и объединит более 15 тысяч подростков, в том числе ребят с особыми образовательными потребностями, информирует Минпросвещения России.

Самыми популярными направлениями стали «Этноарт», «Спортивная педагогика», «Обеспечение безопасности в городской среде», «Медиакоммуникации», «Новые материалы и способы конструирования», «Охрана растений».

Занятия проводятся в трёх форматах: с круглосуточным пребыванием, дневным пребыванием и дистанционно.

Программы обучения сформированы на основе реестра лучших практик дополнительного образования детей.

Проект будет реализовываться до конца 2024 года и позволит сотням тысяч российских подростков определиться с будущей профессией.

Профориентационные школы проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта Образование».

Организаторы проекта – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.