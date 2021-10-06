В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель»

В селах и малых городах Кузбасса приступили к работе 35 победителей федеральной программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования Кемеровской области.

Таким образом, штат образовательных учреждений пополнился в 23 муниципалитетах.

«За два последних года по программе «Земский учитель» в сельские школы региона устроились 74 молодых специалиста. Это хороший показатель. Для привлечения молодежи на село мы активно благоустраиваем поселки, создаем необходимую инфраструктуру для комфортной жизни и работы. По проекту «Моя новая школа» полностью обновляем и переоснащаем школы, в том числе в малых населенных пунктах Кузбасса», – подчеркнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.